¡Solo sirve ganar! América de Cali se juega la vida en la Libertadores ante Inter de Brasil

Juan Carlos Pamo

Ganar o ganar. No hay otro resultado que le permita al América continuar con vida en el Grupo E de la Copa Libertadores y esa debe ser su consigna este martes en la noche (7:30), cuando reciba a Internacional de Porto Alegre en el estadio Pascual Guerrero.



En medio de las críticas al nivel del equipo y de las voces que piden la salida del técnico argentino Juan Cruz, los ‘Diablos’ buscarán un triunfo que los ponga con 7 unidades en la tabla de posiciones y esperar que en Porto Alegre, donde Gremio recibe, también hoy, a Universidad Católica de Chile, se dé un resultado que le permita seguir respirando en esa zona del torneo continental.



No ha sido bueno el comportamiento del equipo rojo en esta edición de la Libertadores, donde encaja dos derrotas, un triunfo y un empate, este último la semana pasada, en su propia casa, contra Católica.

Cruz no piensa renunciar

El empate, que supo a derrota por la necesidad que tenían los escarlatas, atizó las críticas hacia el nivel del plantel y el cuerpo técnico comandado por Cruz.



De la afición y de un sector de la prensa han surgido voces que piden que no siga el entrenador argentino, particularmente por su inexperiencia y malos resultados en otros equipos.



Al respecto, el técnico afirmó este lunes, en rueda de prensa, que no piensa irse de la institución.



“No contemplo dar un paso al costado. Nos encontramos en la misma situación numérica en la que llegamos”, dijo el entrenador argentino.

Al ser cuestionado por el estilo de juego del equipo, Cruz sostuvo: “no me parece que se haga un análisis cuando solamente hemos tenido seis partidos y poco tiempo de entrenamiento. Salvo el juego de Libertadores contra Universidad Católica, los datos demuestran que fuimos superiores a los rivales”.



El técnico gaucho también cuestionó la lectura que la prensa ha hecho de su situación.



“Sé que en los medios de acá ya pasó la historia de que criticaron a un cuerpo técnico y luego tuvieron que reconocer que hicieron análisis muy prematuros”, remarcó.

El juego de este martes

Sobre lo que será el partido clave de este martes ante el Inter, Cruz indicó: “esperamos que el equipo juegue como lo hizo en Brasil”, haciendo referencia al juego contra este mismo equipo en Porto Alegre, en el que los ‘Diablos’ cayeron 4-3 sobre el final, luego de haber tenido muy cerca la victoria.

“Esperamos mejorar en el tema de la definición, que eso nos está haciendo falta”, concluyó Cruz, quien aseguró que Duván Vergara y Adrián Ramos serán titulares en el duelo copero.



En el arco, América tendría nuevamente al venezolano Joel Graterol, que se apropió del puesto de Éder Cháux, quien venía como titular.



En la defensa, los locales saldrían con Rodrigo Ureña, Marlon Torres, Juan Pablo Segovia y Edwin Velasco.



La zaga ha sido una de las líneas más cuestionadas, sobre todo por la lentitud del argentino Segovia y la permisividad de los laterales en la marca.



Rafael Carrascal, Luis Paz y Carlos Sierra estarían en el mediocampo.

Y en la zona de ataque, a Duván y Ramos los acompañaría Jhon Arias.

Internacional arribó a Cali hace dos días y espera llevarse un buen resultado para dar el salto a la siguiente fase de la Libertadores.



La consigna del América, la única que le sirve, será ganar y mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a los octavos de final del torneo continental.

La Ficha

Estadio: Pascual Guerrero



Probables formaciones



América: Joel Graterol, Rodrigo Ureña, Marlon Torres, Juan Segovia, Edwin Velasco, Luis Paz, Rafael Carrascal, Carlos Sierra, Duván Vergara, Adrián Ramos, Jhon Arias.

DT: Juan Cruz



Internacional: Marcelo Lomba, Víctor Cuesta, Renzo Saravia, José Gabriel dos Santos Silva, Rodrigo, Jussa, Marcos Guilherme, Damian Musto, Boschilia, Thiago Galhardo, Abel Hernández.

DT: Eduardo Coudet.