Sin mejora: América perdió 1-0 como local frente al Quindío y agudiza su crisis en Liga

La historia se repitió. América completó cinco partidos sin ganar en la Liga colombiana, tras perder ayer en su casa contra Deportes Quindío 0-1, por la octava fecha, evidenciando, de nuevo, que el proyecto del técnico Juan Carlos Osorio sigue dejando malas sensaciones en la hinchada roja. Ocho partidos y 11 puntos.



Desde el 7 de agosto no gana el conjunto escarlata. La última vez fue contra Once Caldas en el estadio Pascual Guerrero, con un sufrido 1-0.

El primer tiempo del América fue una foto de los juegos anteriores. Un equipo con un mediocampo rocoso, sin ideas, esperanzado en lo que pudieran hacer Kevin Andrade, Gustavo Carvajal y Carlos Sierra, todos ellos con más vocación de marca que de ataque.



Quiso dejar el técnico, en sus acostumbradas rotaciones, a Déinner Quiñones y Adrián Ramos en el banco, y apostar por Jeison Lucumí y Gustavo Torres.



Cero fútbol de los rojos hubo en esos primeros 45 minutos, mientras que Quindío, con menos toques y más largos, inquietó la zaga americana unas tres veces.



Para la complementaria, Osorio envió al terreno a Ramos, Déinner y Elvis Mosquera, por Mauricio Gómez, Carlos Sierra y Jorge Segura. Y de alguna manera mejoró América el ataque por el costado izquierdo, generando dos jugadas de peligro, pero fue Quindío el que marcó gol en el minuto 58, con Léyser Chaverra.



Tuvo Cristian Arrieta dos opciones para empatar, tras balones cruzados que quedaron en su poder, pero desperdició ambas.



Los rojos intensificaron el ataque, pero no había claridad para finalizar las jugadas creadas. Y Quindío también perdonó, permitiendo el lucimiento de Novoa.



La sensación que quedaba, aunque América no metía la pelota, es que Osorio, de nuevo, había regalado 45 minutos, como lo ha hecho en los otros partidos de la Liga, debido a sus polémicas rotaciones, con un equipo que ni siquiera alcanza a tener once jugadores de calidad como para moverlos cada fecha sin consolidar una idea de juego.



Nuevamente, los jugadores y el entrenador escarlatas se fueron silbados del Pascual, tras un penoso juego, en medio de un panorama que puede empeorar.