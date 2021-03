Francisco Henao

¡Sigue fuera de los ocho! América de Cali no pasó del empate ante el Once Caldas en Palogrande

América empató este sábado 1-1 con Once Caldas en Manizales, rompiendo su racha de tres victorias en línea y aplazando su ingreso al grupo de los ocho.



Con el resultado los rojos de Cali ahora son décimos con 19 puntos, uno menos que el séptimo y octavo que son Junior y Medellín, respectivamente.



Jeison Lucumí, a los 5 minutos, puso arriba al América en un partido atractivo por las opciones que se crearon de parte y parte, pero a los 24 lo empató Yoiver González de cabeza,



El primer tiempo fue bastante emotivo pese a las dificultades de la cancha por la lluvia caída en Manizales.



América comenzó dominando el encuentro, pero promediando el periodo inicial el local equilibró un poco las cargas con salidas rápidas por los costados.



La mejor actitud de los rojos dio sus frutos a los 5 minutos con el gol de Jeison Lucumí; la tejieron Santiago Moreno y Yesus Cabrera, centro de este último para definición del volante que llegó recientemente del fútbol español.



A los 18 minutos América pudo aumentar la cuenta con un centro de Arrieta que Yesus cabeceó débil a las manos de Gerardo Ortiz.



A los 22 Adrián Ramos perdió una ocasión al enredarse con el arquero del Once cuando tenía todo para definir.



El local, entre tanto, no renunció a buscar el arco de Joel Graterol y a los 24 encontró el empate con un cabezazo de Yoiver González, después de un tiro de esquina.



Con el 1-1 América volvió a pisar el acelerador, perdiendo tres opciones claras: a los 30 con un zurdazo de Carrascal que desvió milagrosamente el arquero local, a los 31 un zurdazo de Ramos que controló el meta Ortiz, y a los 38 de nuevo el portero del Once le ganó el duelo a Adrián Ramos.



En el segundo tiempo el partido fue bastante dinámico como en la primera parte.



A los 53 minutos Kevin Andrade perdió el segundo para los rojos, al cabecear mal cuando estaba solo y luego de un tiro de esquina.



El Caldas respondió y tuvo dos opciones, ambas con el mismo jugador, Robert Mejía, quien a los 61 minutos remató de media distancia y exigió a Graterol, y a los 71 con otro remate que dio en el horizontal.



América perdió por lesión a Adrián Ramos y con eso no tuvo el mismo peso ofensivo, pese a que Díber Cambindo peleó todos los balones que le lanzaron.



El ingreso de Duván Vergara desde los 58 minutos le dio más movilidad al América desde el mediocampo, pero no alcanzó para hacer la diferencia en el marcador.



Precisamente en tiempo de reposición Vergara perdió de manera increíble una opción clara cuando estaba solo ante el arco caldense.



El duelo en Manizales se liquidó 1-1, resultado que deja a los rojos fuera de los ocho.

Ficha técnica

Estadio: Palogrande.

Árbitro: Wilmar Roldán

Formaciones

​

Once Caldas: Gerardo Ortiz, Duván Viáfara, Jesús Murillo, David Valencia, Yoiver González, Robert Mejía, Alejandro García, Hárrison Otálvaro, Marcelino Carreazo, David Lemos y Antonio Romero.

Cambios: Balanta por González (51), Guzmán y M. García por A. García y Otálvaro (60).

DT: Eduardo Lara.



América: Joel Graterol, Cristian Arrieta, Rodrigo Ureña, Kevin Andrade, Nicolás Giraldo, Luis Paz, Rafael Carrascal, Yesus Cabrera, Santiago Moreno, Jeison Lucumí y Adrián Ramos.

Cambios: Vergara por Moreno (58), Sánchez por Paz (63), Cambindo por Ramos (66).

DT: Juan Cruz Real.



Goles: 0-1: Lucumí (5). 1-1: González (24)