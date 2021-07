Francisco Henao

¿Sí pero no? La verdad sobre la posible marcha de Santiago Moreno, del América de Cali, a la MLS

Santiago Moreno es la perla del América, figura del equipo desde su irrupción en el profesionalismo, clave en el último título alcanzado y el jugador en el que el equipo rojo ve la posibilidad de hacer una buena caja si llega la gran oferta del exterior.



En los últimos días se ha especulado con propuestas que tiene el jugador del balompié internacional, concretamente de la MLS.



Varias versiones lo ubican en el Atlanta United y otros dicen que su destino sería Portland Timbers.



Sin embargo, El País se comunicó con el máximo accionista del América, Tulio Gómez, quien reconoció las ofertas, pero también dio a conocer los planes del equipo rojo con el jugador.



"Santiago sí tiene ofertas de la MLS, pero la verdad es que nosotros no lo queremos vender todavía", fue la clara respuesta de Gómez.



Todo depende de la propuesta económica porque si es un dinero que deje tranquilo al América, seguramente el negocio se hará; pero mientras los rojos no acepten los ofrecimientos que hay sobre la mesa, es que las cifras no los convence. A esperar entonces.