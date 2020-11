América de Cali será juez de la Equidad esta tarde en el Pascual Guerrero 

Daniel Molina Durango

América de Cali definirá esta tarde la suerte de La Equidad, que llega a la capital del Valle con la ilusión de avanzar a los playoffs de la Liga colombiana.



Los escarlatas vienen de sumar tres puntos en el escritorio tras los inconvenientes del Cúcuta Deportivo, que no pudo presentarse en el cotejo ante los rojos el jueves en Armenia.



El elenco orientado por el argentino Juan Cruz Real suma 33 unidades en la tabla (aunque aparecen con 30 puntos en la página oficial de Dimayor hasta que no se emita la resolución) y presentará hoy una nómina alterna pensando en oxigenar la plantilla de cara al inicio de las finales.



Para el duelo ante la escuadra capitalina, América tendrá una baja obligada por culpa del covid-19.



Se trata del lateral Cristian Arrieta, quien se encuentra en aislamiento obligatorio hasta la semana que viene e incluso se habla que no podrá estar en el cotejo ante Santa Fe por los octavos de final de la Copa Colombia, juego a realizarse el próximo miércoles en el estadio El Campín de Bogotá.



Además, ante la ausencia de Joel Graterol (convocado por Venezuela para disputar las eliminatorias al Mundial de Catar 2022), el arco escarlata será defendido por Éder Cháux, quien espera tener una muy buena actuación tras recuperarse de coronavirus.



Rodrigo Ureña, Carlos Sierra, Felipe Jaramillo, Luis Sánchez y Santiago Moreno conforman la columna vertebral para el compromiso de esta tarde ante los aseguradores.

Equidad llega urgido

Por su parte, el elenco dirigido por Alexis García afrontará el juego de hoy con la necesidad de sumar un triunfo en la cancha del estadio olímpico Pascual Guerrero para matricularse en la siguiente fase del rentado nacional.



La Equidad contará con el regreso del volante uruguayo Matías Mier, quien pagó fecha de sanción por acumulación de tarjetas amarillas.

La única duda de Alexis es saber quién será el hombre en ataque. Pablo Sabbag o Carlos Rodríguez son los dos jugadores que buscan ser titulares esta tarde.



Equidad suma 29 puntos y ganando hoy alcanza el cupo dentro de los ocho que van por el título.



Si empata ante América, se clasificaría siempre y cuando Águilas gane y Millonarios no.

Por dos cupos

Desde las 6:00 p.m. se disputarán cinco juegos cruciales donde se definirán los últimos cupos en juego para las finales de la Liga colombiana 2020.



Tras las últimas novedades, solo quedan dos casillas disponibles que disputan Junior, Equidad, Águilas, Millonarios y Caldas. América (jugaba este jueves) y Nacional (hoy) ganan por W-O (3-0) los partidos ante el Cúcuta, luego de que la Superintendencia de Sociedades le ordenara liquidación judicial por incumplimiento a compromisos con la Alcaldía y la Dian, entre otros, deudas superiores a los $1700 millones.



Los cuartos de final se jugarán por el sistema de play off y el sorteo para definir las llaves será mañana.

La ficha

Estadio: Pascual Guerrero.

Capacidad: Sin espectadores.

Árbitro: Edilson Ariza (Santander).



Posibles formaciones:

América: Éder Cháux, Daniel Quiñónez, Juan Pablo Segovia, Pablo Ortiz, Edwin Velasco, Carlos Sierra, Rodrigo Ureña, Luis Sánchez, Yesus Cabrera, Duván Vergara y Adrián Ramos.

DT: Juan Cruz Real..



Equidad: Diego Novoa, Wálmer Pacheco, Andrés Murillo, Jhon García, Andrés Correa, Joan Castro, Pablo Lima, Juan Mahecha, Matías Mier, Juan Colina y Pablo Sabbag.

DT: Alexis García.