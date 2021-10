Se viene otra final para los América de Cali, en su camino hacia la clasificación

Si enfrentar a Deportes Tolima en Ibagué era una dura prueba para el América en sus aspiraciones de meterse a los cuadrangulares semifinales, el duelo de este domingo contra Alianza Petrolera en el estadio Pascual Guerrero no deja de ser otra ‘final’, de acuerdo con la situación de los ‘Diablos’.



Mucha expectativa había sobre el partido en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, luego de la condición que le pusieron los directivos escarlatas al técnico Juan Carlos Osorio para darle continuidad a su proyecto en el banco americano.



Pues frente al Tolima, América ganó 0-1 con gol de Gustavo Torres la primera de cinco ‘finales’ en el camino a la clasificación. Le restan los juegos contra Alianza, La Equidad, Deportivo Pasto y Deportivo Pereira.



“Siempre con la fe intacta. Les dedicamos este triunfo a nuestra hinchada, la institución y nuestras familias”, dijo Pompilio Páez, asistente técnico que se paró en la raya el jueves en el gramado del Murillo Toro, luego de la sanción que comenzó a operar contra Osorio por actos groseros contra los hinchas en el partido con Santa Fe por la final de la Superliga en Bogotá.



América tuvo un buen segundo tiempo en Ibagué y por eso se quedó con los tres puntos, que al término de la fecha 16 lo dejaron con 22 unidades, en la décima casilla de la tabla de posiciones de la Liga colombiana, a dos del octavo, que es Deportivo Cali (24).



“Fue un partido dramático, que nos mostró que hubo un buen desencadenamiento de pases para que se generara profundidad. Hay cosas por corregir, indudablemente”, precisó Páez.



El rival de mañana

Alianza Petrolera no será una presa fácil para los ‘Diablos’ en el Pascual, toda vez que el conjunto de Barrancabermeja es sexto en la tabla, con 25 puntos, y lucha por quedarse en el grupo de los ocho. En otras palabras, es un rival directo del América, al que los escarlatas, sí o sí, tendrán que derrotar como locales.



El último enfrentamiento entre ambas escuadras fue el 28 de marzo pasado en ‘Barranca’, donde el equipo americano venció 0-2, con tantos de Duván Vergara y Santiago Moreno, que hoy no están en el elenco rojo.



La última vez que tuvieron un duelo en el Pascual fue el 25 de enero del 2020, cuando América se impuso 3-1, con goles de Michael Rangel (doblete) y Matías Pisano, también por fuera hoy del plantel escarlata.



Si América, que tendrá que jugar en su casa sin público en las tribunas sur y occidental por sanción, derrota mañana a Alianza, ambos quedarán con 25 puntos, pero para superarlo tendría que ser con una contundente goleada, porque los visitantes tienen 8 en la diferencia de gol y los rojos, 0.



Caso Luis Paz

En el partido contra Deportes Tolima, el volante central Luis Paz sufrió un duro golpe en la cara por parte de su compañero Carlos Sierra, en la búsqueda de un balón, obviamente sin intención. Por ello, Paz tuvo que ser relevado.



”Nuestro jugador Luis Paz fue dado de alta a la media noche (viernes), luego de recibir un golpe que lo dejó con un trauma facial. El mediocampista se encuentra bien y continuará en observación médica. ¡Con toda, Lucho!”, publicó América en sus redes sociales.



Se ignora si Paz pueda estar mañana contra Alianza.