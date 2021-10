¡Se pronunció América de Cali! Dolor y rechazo por el vandalismo de un sector de la hinchada

Como era de esperarse, América no pasó por alto los bochornosos hechos del domingo durante el partido contra Nacional en el Pascual Guerrero.



El equipo rojo condenó duramente la actitud de un sector de su hinchada que invadió el gramado del Pascual Guerrero, enardecida por la derrota de su equipo.



"Los resultados no se han dado, los balones no han entrado, los postes no han ayudado, el juego no ha sido el esperado y la violencia hoy nos ha robado la posibilidad de estar juntos mañana", dijo el equipo escarlata en sus redes sociales.

"Nos avergüenza que las sonrisas de las familias se conviertan en miedo y que este sentimiento los aleje del fútbol y quizá nunca regresen a las graderías", señaló América en su mensaje.



Y agregó que "En estos momentos, deberíamos estar planeando el contenido de la semana, pero no estamos listos".



El equipo rojo atraviesa una dura crisis de resultados, lo que ha calentado los ánimos, pero al interior del equipo coinciden en que nada justifica lo que hicieron los hinchas el domingo.