América de Cali empató con Jaguares

Alejandro Cabra Hernandez

América prolongó su agonía, luego de empatar este sábado 0-0 contra Jaguares en Montería, resultado que le permite mantenerse dentro del grupo de los ocho en la octava casilla, pero deberá vencer a Tolima en la última fecha si quiere jugar las finales.



Pobre la presentación del equipo de Juan Cruz, que no pudo vencer al conjunto cordobés en el estadio Jaraguay. Nunca lo ha hecho.



La mala entrega de la pelota. Esa fue la constante del equipo rojo en los primeros 45 minutos. Con un Santiago Moreno que hizo las veces de armador, trataba de encontrar socios ideales en Duván Vergara o Steven Lucumí, pero no los encontraba, porque cuando el balón llegaba a ellos, morían las jugadas.



Apenas transcurrían dos minutos de juego y Yesus Cabrera pudo anotar, pero remató con debilidad al arco y la pelota fue fácilmente controlada por el arquero José Chunga.



Jaguares, con Wílder Guisao por la derecha y consciente de las ventajas que da Pablo Ortiz como lateral, insistió en el ataque y en una acción en el minuto 17 nació de sus pies la oportunidad más clara del local para anotar. Pablo Rojas remató de cabeza, solitario, y el balón se fue desviado.



Dos minutos después, Moreno emprendió un ataque del América y lanzó un balón al vacío que no pudo controlar Vergara del todo e, incómodo, remató, pero un defensa interpuso la pierna para evitar el gol.



Con voluntad más que con calidad de juego, los ‘Diablos’ intentaban, pero las jugadas terminaban rápido por desaciertos en la entrega de la pelota. Lucumí y Vergara, sin nivel.



Como si no necesitara el resultado, el técnico Juan Cruz envió para el segundo tiempo los mismos jugadores a la cancha.



En el minuto 63 vino la primera modificación, Luis Sánchez por Lucumí. Y en el 70 ingresó Adrián Ramos, quien reapareció tras una lesión, por Rafael Carrascal. Un cambio para buscar más ataque, corriendo riesgos en la marca.



Lo que sucedía hasta el momento era lo mismo de los primero 45 minutos. Un América lento, sin intensidad, con dificultades para salir y generar ataque, sus principales hombres perdidos, y Jaguares tratando de aprovechar los espacios que dejaba el visitante.



El ingreso de Ramos pareció darle más presión al equipo escarlata sobre su rival, pero no necesariamente más claridad y orden.



Un disparo de Yesus en el 78 obligó la estirada de Chunga, que debió enviar al cobro de esquina.



Asustó Jaguares en el 80 con un disparo de media distancia de Rojas, que permitió el lucimiento de Graterol para enviarla al cobro de esquina. Y en el 82, el arquero venezolano salvó en doble atajada la valla roja.



Cuando el juego expiraba, Sánchez desperdició la jugada más clara en un contragolpe. Corrió con la pelota, enfrentó al arquero, lo eludió y mandó el balón por fuera con el arco solo.



Botó el equipo rojo una opción clara de poner un pie en el grupo de los clasificados, evidenciando un bajo nivel de la mayoría de sus jugadores en la cancha, y sacando a Graterol como salvador en tres oportunidades de gol que tuvieron los locales.



El empate 0-0 le permite al América conservar la octava casilla de la tabla de posiciones, pero se jugará la vida en la última fecha en contra Deportes Tolima en el Pascual Guerrero, una plaza donde solo ha ganado dos partidos en toda la temporada. Se prolonga la agonía.