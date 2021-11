Se prendió la 'mecha': América derrotó a Millonarios en el comienzo del cuadrangular final

Un gran triunfo alcanzó América de Cali al superar 2-1 a Millonarios en duelo de la primera jornada de los cuadrangulares finales.



Adrián Ramos (84’) y Joao Rodríguez (87’) conquistaron los tantos del elenco escarlatas. David Macalister Silva (54’) logró el descuento azul.

El equipo de Juan Carlos Osorio supo sobreponerse de un gol en contra y alcanzar una meritoria remontada.



No fue un buen primer tiempo el que se vivió anoche en la capital atlanticense.



Rojos y azules no tuvieron claridad en el último cuarto de cancha y el juego no tuvo emociones en las áreas contrarias.



En los primeros minutos fue el elenco capitalino que intentó más en propuesta ofensiva.



Alberto Gamero salió con intenciones de hacer daño a los escarlatas e intentó hacerlo con hombres de buen pie como David Macalister Silva y Daniel Ruiz, quienes pusieron en aprietos a la zaga roja.



En el 16’ es Ruiz que sacó un fuerte remate y el balón que salió cerca del arco custodiado por Joel Graterol.



La respuesta de América fue por intermedio de Stiven Lucumí que en el 23’ remató, llevando peligro sobre la cabaña bogotana.



Con el paso de los minutos fue Lucumí que se convirtió en el hombre más influyente en el ataque de la escuadra orientada por Juan Carlos Osorio.

En el cierre del periodo inicial, es nuevamente el extremo americano que aprovecha de su pegada. Conecta un balón desde afuera del área y el balón sale por encima del arco visitante.



La remontada

La orden del cuerpo técnico de América fue adelantar líneas e ir a campo contrario a pelear el partido.



En el 53’ fue Cristian Arrieta que exigió al arquero Esteban Ruiz con un remate de larga distancia.



Sin embargo, cuando América se ilusionaba con ser ofensivo, llegó el gol de Millonarios. Al 54’, salida por izquierda de los azules, balón al punto penal donde llegó Macalister que de forma solitaria gana de cabeza, Graterol que rechaza de forma tímida y es el mismo jugador de Millos que la empuja.



El gol de la paridad se dio en el 84’, luego de una mano en el área que el árbitro decretó como penal, fue Adrián Ramos que ejecutó desde los doce pasos e igualar las acciones.



Pero los rojos no se conformaron con el tanto del empate. En el 87’ llegó el gol de la victoria. Un fallo del arquero Ruiz le dio la posibilidad de Joao Rodríguez de aprovechar el error y concretar una victoria vital en el arranque de las finales.