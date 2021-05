Se fue el bicampeón: América de Cali quedó eliminado frente a Millos en Ibagué

Daniel Molina Durango

Se fue el bicampeón de la Liga. En un juego donde tuvo la pelota y nunca renunció al ataque, pero careció de profundidad, América igualó 0-0 como visitante en el estadio Manuel Murillo Toro contra Millonarios, que, gracias al 2-1 en la ida en los cuartos de final en el Pascual, selló el tiquete para instalarse en las semifinales del campeonato colombiano.



Conscientes de la necesidad del resultado, fueron los rojos los que impusieron el ritmo desde el comienzo, con presión alta y juego rápido.

De esa manera, los dirigidos por Jersson González, a cargo de la dirección técnica tras la salida del argentino Juan Cruz, movieron la pelota por los costados, particularmente con Duván Vergara por la izquierda, haciendo sociedad con Aldaír Rodríguez, que tuvo más una función de pívot.



En el minuto 7 pudo abrir América el marcador en un tiro de esquina, en un balón que llegó al segundo palo y fue rematado, con algo de dificultad, por Jerson Malagón, que fue a dar al cuerpo del arquero Christian Vargas.

​

Se sacudió Millonarios dos minutos después del dominio americano con un disparo del ‘Chicho’ Arango de media distancia que envió al cobro de esquina el arquero Joel Graterol.



Pero retomó rápido los hilos el conjunto escarlata, que era el que botaba todo el oxígeno en la cancha del Murillo Toro. Y en una jugada de saque de banda, Aldaír bajó de cabeza un balón limpio para Santiago Moreno, que remató al palo derecho de Vargas y por poco lo vence, en el minuto 27.



Impotente en la última jugada, intentó América entonces con remates de media distancia, por medio de Duván, Rodrigo Ureña y Luis Sánchez, pero sus remates no representaron peligro.

La complementaria

En el segundo tiempo, Millonarios ganó dominio en el juego y ganó presencia ofensiva, sin que América renunciara a buscar el gol. En el 58, el técnico envió al terreno a Stiven Lucumí y Daniel Quiñones, en reemplazo de Aldaír y Héctor Quiñones, buscando quizás más sociedades y peligro.



Pero Millonarios aplicaba la misma fórmula del primer tiempo, transiciones rápidas, y de esa manera llegaba con cierto peligro al arco rojo. Un balón largo para ‘Chicho’ Arango terminó con un remate del delantero que supo rechazar Graterol, en el 64.



En la medida en que pasaban los minutos, los escarlatas, urgidos de un gol para por lo menos empatar la serie, arriesgaban en el fondo y subían sus líneas, tratando de romper el orden y la seguridad que mostraba su rival.



No le faltó voluntad ni arrojo al América, pero sí profundidad y por eso le resultó imposible romper la valla de Vargas.



Sobre el final hubo una jugada dudosa en la que Joao Rodríguez fue derribado en el área, pero el juez no sancionó penal.



El ‘Diablo’ no pudo continuar en su búsqueda del tricampeonato, luego de una campaña irregular en la que les entregó muchos puntos a sus rivales en su propia casa.



De diez juegos en el Pascual, los rojos apenas ganaron tres, y contra Millonarios, en la ida de los cuartos de final, no fue la excepción. Ahora, a seguir su lucha en una Libertadores donde anda también mal, quizás bajo la dirección de quien sería su nuevo técnico, Juan Carlos Osorio.