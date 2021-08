Se abre el Pascual: Estos son los protocolos para el regreso de los hinchas del América de Cali

Este sábado, el Olímpico Pascual Guerrero volverá a vibrar con los hinchas en las tribunas. La última vez que se vivió la fiesta en el estadio fue en el lejano 3 de marzo del 2020. En aquella ocasión, el América de Guimarães hacía su debut en Copa Libertadores enfrentando al Gremio de Éverton y compañía. Ese día, los escarlatas cayeron 0-2 y sus hinchas se levantaron de la tribuna sin saber que el regreso sería mucho después de lo estimado.



Sin embargo, hay un ambiente extraño entre los fanáticos del fútbol, pues en dos plazas, Manizales y Bogotá, regresaron los hinchas y con ellos los violentos, que han sembrado el terror en las diferentes localidades de un escenario deportivo.



“Muy a pesar de lo que desafortunadamente ocurrió en Bogotá, no podemos cerrar los estadios por causa de desadaptados, irresponsables, que rondan la criminalidad. Nosotros debemos tener los estadios para la gente que sabe ver el fútbol, como escenario para el encuentro de la familia, la convivencia, y como escenario para la construcción de ciudadanías”, argumentó el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, en rueda de prensa realizada el miércoles en el Pascual.



Sobre este tema de las barras, José Orlando Montaño, oficial de logística y seguridad en el fútbol, comenta algunos detalles sobre lo que está ocurriendo en varios escenarios deportivos del país con los violentos.



“Las autoridades no hacen cumplir las leyes, normas y decretos que ya están escritos. No se necesita insertar más papel o literatura al tema que hace muchos años está identificado. El Plan Decenal de Seguridad, Comodidad y Convivencia del Fútbol en Colombia parece más una tesis de anaquel que de una carta magna que nos conduzca a mejorar nuestra sociedad, bien sea a partir del fútbol o este como fin de la estrategia social”, comentó Montaño a El País.



Con respecto a la tesis sobre quién recae la responsabilidad de la seguridad en el fútbol, el periodista Campo Elías Terán, de Win Sports, detalló: “La primera responsabilidad es de los directivos (de los clubes), quienes permitieron que los violentos se tomaran tribunas en todo el país. En segundo escalón están las autoridades, que son permisivas e incluso muchos han hecho campañas políticas con estas ‘barras bravas’”.



Por su parte, Hernán Darío Molina, líder de ‘LA85 barra tradicional’ del América de Cali, le comentó a El País su punto de vista con respecto a las medidas para frenar la violencia en los estadios.



“Hay que empezar a individualizar y caracterizar a los hinchas, unas medidas disciplinarias drásticas. Somos muchas más las personas buenas para cambiar ese estigma, trabajamos con los muchachos y las comunidades para enseñar la cultura del fútbol como debe ser”, manifiesta el aficionado del América de Cali.



A propósito de medidas, José Orlando Montaño manifiesta que “lo primero que hay que acabar es el término ‘barra brava’, porque este ya es un primer mal mensaje. Ser hincha del fútbol es un honor; de hecho, es el deporte con más seguidores en el mundo, lo que se ha degradado es el comportamiento de algunos, su forma de utilizarlo como pretexto para visibilizarse”.



Por estos días se ha hablado de subir el valor de la boletería en las tribunas populares, medida que fue adoptada en Inglaterra y que ayudó a reducir el ingreso de los violentos por el alto precio para adquirir una entrada.



Acerca de esa posibilidad en Colombia, Campo Elías Terán indica que “como medida yo sacaría a las ‘barras bravas’ de los estadios, prohibirles el ingreso, no regalarles boletas y, en vez de subir, bajaría los precios. Porque hay mucha gente que no va al fútbol por los violentos y estoy seguro de que más familias irían a esas tribunas de norte y sur”.



Hernán Darío Molina se refirió a los preparativos de la barra ‘LA85’ para el regreso del fanático al Pascual Guerrero.



“Para este sábado vamos a hacer las previas después de tanto tiempo. Vamos a estar ubicados en un parque diagonal al Frisby de la Avenida Roosevelt, pondremos música futbolera, compartiremos entre todos y esperaremos para el ingreso al estadio”, expresó Molina.



“A las familias hay que decirles que crean y tengan paciencia. Estamos trabajando para que en todas las tribunas tengamos una fiesta, un carnaval y estar en paz. Queremos cambiar ese estigma, porque hay mucho comentario negativo que piensan más en dañar que sumar en los procesos”, finalizó el hincha escarlata.



Para el partido de este sábado 7 de agosto entre América y Once Caldas, no habrá ingreso de barras visitantes al Pascual Guerrero y se confirmaron medidas como portar el carnet de vacunación para los mayores de 25 años, y pruebas de Covid-19 negativas, para los menores de 25 que quieran ingresar.



Datos

Desde las 9:00 a.m. se estarán realizando en las puertas del estadio pruebas de antígeno con costo para los menores de 25 años que deseen ingresar al partido.



Los mayores de 25 años deben presentar al ingreso del estadio el carnet de vacunación, con la primera o segunda dosis aplicada.



Las puertas del estadio Olímpico Pascual Guerrero se abrirán para el público en general a partir de las 12:00 del mediodía.



Después de 16 meses y cuatro días, los hinchas americanos podrán ingresar al estadio ‘sanfernandino’.



Bogotá ha sido la única ciudad que hasta el momento ha tomado la determinación de cerrar sus estadios para los hinchas, hasta que no haya medidas eficientes en contra de los violentos.