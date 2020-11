¡Sale por el cupo! América de Cali va por las semifinales en la Liga Femenina

Juan Carlos Pamo

Con la intención de certificar su pase a semifinales de la Liga femenina saltará este sábado en la tarde (3:00 p.m.) el campeón defensor América de Cali a la cancha del Pascual Guerrero para enfrentar a Atlético Nacional.



Las dirigidas por Andrés Usme, que cuentan con ventaja en la serie tras haber ganado 1-0 en el Atanasio Girardot con gol de la goleadora Joemar Guarecuco, no quieren repetir la historia de 2019, donde sufrieron mucho para dejar en el camino a las verdolagas.



Aquella vez, las americanas también triunfaron 1-o en Medellín, pero en la vuelta en Cali llegaron a estar dos goles por debajo. Solo los goles de Linda Caicedo, hoy en el Deportivo Cali, y de Catalina Usme, sobre el final del encuentro, dieron el pase a las rojas a semifinales.



Para este juego las escarlatas no podrán contar con la mediocampista Carolina Pineda, quien fue expulsada en el duelo de ida.



No obstante, se encomiendan a la seguridad en el pórtico de Natalia Giraldo, la experiencia de Rossy Caicedo en defensa, la inteligencia de Jéssica Caro y las explosivas conexiones en ataque de Usme, Gisela Robledo, Farlyn Caicedo y la misma Guarecuco, para seguir vivas con rumbo al bicampeonato.



“Será un partido muy complicado para el que no nos podemos confiar porque ellas vienen a buscar la clasificación. Si marco no es importante, lo primordial es que ganemos”, afirmó la artillera venezolana.



Las antioqueñas, dirigidas por Diego Bedoya, no podrán contar con Daniela Tamayo, expulsada sobre el inicio del juego del pasado lunes.



El estratega paisa confía en las capacidades de jugadoras como la

exAmérica Ana Fisgativa, Estefanía Cartagena y Valeria Tangarife para inquietar toldas rojas y dar el golpe en la capital del Valle.