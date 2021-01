¿Rodallega jugará en el América de Cali? Tulio Gómez habló del tema de manera contundente

Daniel Molina Durango

El experimentado delantero Hugo Rodallega, quien cada fin de semana brilla en el fútbol de Turquía, cada año expresa su deseo de ponerse algún día la camiseta del América de Cali.

'Hugol', que viene marcando goles de manera seguida con el Denizlispor, concedió una entrevista al programa 'Saque Largo' de Win Sports, en donde indicó que si fuera por él, vendría al club rojo apenas finalice contrato con la institución europea.

"Si por mi fuera, termino contrato, quedo libre y ojalá que Tulio Gómez me llamara", aseguró.

Rodallega, en el pasado, específicamente en el 2015, ya había mostrado su interés por ponerse la camiseta roja, cuando América estaba en la B, sin embargo, las negociaciones no llegaron a buen término.



Pues bien, este martes, en la emisora Zona Libre de Humo, Tulio Gómez, el máximo accionista del América, y que en ocasiones había criticado la postura de Rodallega de siempre afirmar que quería venir, pero sin concretar nada, le mandó un claro mensaje al atacante.

"Rodallega nos viene amenazando hace rato, si de verdad quiere venir que me llame y me diga cuánto es lo que va sacrificar y que me traiga los documentos de libertad de los turcos y lo traemos de una", afirmó Gómez.

En Colombia, Rodallega jugó con el Deportes Quindío y con el Deportivo Cali, con el que fue campeón en el 2005.

El ariete de 35 años también jugó durante muchos años en la Premier League, logrando buenas actuaciones con el Wigam y el Fulham.



¿Jugará algún día con el América?