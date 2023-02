América de Cali recibe esta tarde a Llaneros por la Liga Femenina

Hoy habrá doblete futbolero en el estadio Pascual Guerrero y esa es una de las razones por las que se ha movido en gran cantidad la boletería, por lo que se prevén graderías llenas.



A las 4:10 de la tarde, el equipo femenino del América recibirá por la segunda fecha de la Liga a Llaneros, que aún no ha debutado en el torneo.



Las rojas, por su parte, vienen de golear 3-0 a Industriales como visitantes.



En un estadio lleno, las jugadoras del técnico Carlos Hernández buscarán su segunda victoria en línea.



América femenino enfrentó por última vez a Llaneros el pasado 24 de abril, cuando se impuso 3-0 con anotaciones de Catalina Usme, Sara Martínez y un autogol de Susana Álvarez.



El juego entre las americanas y las llaneras será la antesala del partido entre América y La Equidad por la cuarta fecha de la Liga masculina, que comenzará a las 8:30 de la noche.



En otros juegos de hoy de la Liga Femenina, Atlético Huila recibirá en el Guillermo Plaza Alcid a Industriales, a partir de las 5:00 de la tarde; a esa misma hora, Atlético Bucaramanga será anfitrión de Independiente Santa Fe en el Alfonso López; y a las 7:30, Real Santander tendrá en su patio, en la Villa Concha, al Junior.



La jornada continuará mañana con los duelos Deportivo Pasto Vs. Deportivo Cali (estadio Departamental Libertad, 4:00 p.m.), Independiente Medellín Vs. La Equidad (Metropolitano de Itagüí, 4:00 p.m.) y Boyacá Chicó Vs. Deportivo Pereira (Santiago de las Atalayas, 4:00 p.m.).



América y Deportivo Cali son líderes, cada equipo con 3 puntos. Las azucareras vienen de derrotar 2-0 a Real Santander.