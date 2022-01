América de Cali realizó la presentación de los refuerzos para las escuadras femeninas y masculinas 2022

América de Cali este miércoles realizó en compañía del presidente Mauricio Romero, cuerpo técnico y jugadores, la presentación oficial de los refuerzos para esta temporada 2022. El cuadro escalarta ya debutó con victoria y este jueves jugará de visitante contra el Deportivo Pereira.



En la gala hizo la presentación tanto equipos masculinos y femeninos. Por parte de las 'diablas rojas' fueron la portera Sharon Corrales y la defensora panameña Wendy Natis.



Los jugadores escarlatas que reforzarán al América de Cali en este 2022 son Daniel Mosquera, Esneyder Mena, Didier Pino, John García, Juan Camilo Portilla, Alejandro Quintana, e Iago Falque.



"Ha sido un trabajo en conjunto y en equipo con el profe. Identificamos necesidades muy puntuales. Creo que logramos cumplir el objetivo y no trajimos gente para rellenar, sino, que vengan a ser protagonistas y que con el calendario apretado puedan llegar a tener los minutos deseados", dijo Mauricio Romero.



Además, los jugadores exhibieron la nueva indumentaria americana que tendrán en este 2022.



Hablaron los jugadores y Osorio



​Los jugadores y el técnico Osorio atendieron a los medios de comunicación y hablaron sobre la llega de los refuerzos. Una idea clara que dejó el 'profe' fue que la rotación si va a estar presente por el nivel competitivo que tienen que afrontar.



"Los jugadores que llegaron encontrarán un puesto en el equipo y la idea es llegar a un nivel competitivo, Yo les doy la bienvenida al plantel", dijo el técnico Juan Carlos Osorio.



El entrenador americano ha dejado claro que le gusta apoyar el talento local. Sin embargo, dos de los refuerzos que llegaron son extranjeros, Iago Falque y Alejandro Quintana son nuevos escarlatas 2022.



"La verdad es que ha sido un recibimiento increíble. Poco a poco me he estado adaptando a la dinámica de trabajo. Es un grupo muy bueno con compañeros de alta calidad, espero pronto estar en el campo de juego", mencionó Iago Falque.



"Estoy acá con las expectativas muy altas. Estoy afrontando uno de los mayores retos en mi carrera por que he llegado a un club muy grande como lo es América. Aquí hay un gran cuerpo técnico y jugadores. Espero tener mi oportunidad", comentó Alejandro Quinatana.



Por último, Juan Carlos Osorio aseguró que con los jugadores con los que cuenta en este momento se encuentra conforme. Sin embargo, dejó claro que el comité deportivo y presidencia decidirán si ya se cierra o no el libro de pases.

📌América de Cali presentó en sociedad este miércoles a sus refuerzos para las competiciones del primer semestre de 2022.



🎥 Aymer Andrés Álvarez / El País pic.twitter.com/3H203TxoFY — El País Cali 📰#ElPaisPaLante (@elpaiscali) January 26, 2022