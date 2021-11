Quieren al América: Alcalde de Cúcuta ofreció su estadio para el juego frente a Millonarios

La alegría que despertó el Cúcuta Deportivo el fin de semana pasado y la reapertura del estadio General Santander, ha motivado al alcalde Jairo Tomás Yáñez y al director del IMRD Óscar Montes Ararat, a darle una mano al América de Cali en las semifinales del fútbol profesional colombiano.



El próximo 27 de noviembre se dará inicio a las semifinales del Torneo Finalización y el primer partido de los ‘Diablos Rojos’ será contra Millonarios.



El compromiso entre americanos y embajadores debía jugarse en el estadio Pascual Guerrero de Cali, pero debido a que el escenario está ocupado por los Juegos Panamericanos Junior, América se ve obligada a buscar otra cancha.



Ante la necesidad y urgencia el alcalde de Cúcuta ha hecho un ofrecimiento verbal la gente del América para que venga y juegue en el ‘coloso’ del barrio Lleras, así lo explicó el director del IMRD Óscar Montes Ararat.



“Es un ofrecimiento que ha hecho nuestro alcalde, sabemos que América está sin estadio para este partido y que bueno sería verlo en el General Santander.



El Estadio está en óptimas condiciones, con gramilla nueva, cuenta con el aforo para 36.000 espectadores” afirmó el director del IMRD.



Montes Ararat, recalcó que es una bonita oportunidad lo hemos conversado con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y por supuesto el alcalde (Jairo Yáñez) está de acuerdo que se lleve este encuentro y es una bonita oportunidad para traer fútbol profesional a la ciudad”.



No sería la primera vez en el último tiempo que el General Santander sea prestado para este tipo de partidos.



En 2005, se jugó un partido de la final del rentado colombiano entre Atlético Nacional y Santa Fe.



En 2007, vino River Plate con Radamel Falcao García y disputó un partido de Copa Libertadores de América ante Caracas de Venezuela.



Ahora se le abre la posibilidad, otro grande el del fútbol colombiano que pueda jugar su partido ante la urgencia que necesita, pero está en manos de los directivos de americanos aceptar la propuesta del alcalde de los cucuteños.



“Una de las propuestas del alcalde Jairo Yáñez, le ha apostado al deporte y esto también sería un punto especial para estrechar lazos con la Dimayor”, subrayó Oscar Montes.



Desde la capital vallecaucana se conoció que los directivos andan en la búsqueda de ese escenario, pero hasta ahora no ha logrado conseguirlo.



Las alternativas para el partido son Armenia Manizales, y por cercanía geográfica para los hinchas, que deseen acompañar a su equipo, pero la respuesta no ha sido positiva.



Otra ciudad que ha mostrado interés es Bucaramanga, con su estadio Alfonso López y ya habría conversaciones entre las autoridades y el club caleño.



La pelota queda en los pies del América Tulio Gómez, de aceptar la propuesta de la alcaldía de Cúcuta.