Juan Carlos Pamo

Si hay un jugador emblemático de este América de Cali es Yesus Segundo Cabrera Ramírez, cartagenero de 30 años que se puso por primera vez la casaca escarlata en 2015, en segunda división.



Cinco años después está muy cerca de ser bicampeón del fútbol colombiano con los rojos, previos pasos por Deportivo Pasto y Once Caldas.



Su éxito en el campo de juego no es cuestión de azar. Yesus supo aguantar en la banca y soportar las críticas de la hinchada escarlata, que hoy sustentan en sus botines de ‘10’ americano el anhelo de una nueva estrella.



En los momentos más difíciles de la temporada con la salida de jugadores clave, sanciones y positivos por covid, Cabrera, con la confianza de Juan Cruz, tomó la batuta del ‘Diablo’.



El volante, siempre claro en su deseo de regresar a triunfar al América, desestima cambiarse su segundo nombre pese a la insistencia de algunos en que, en caso de ganar el título, ‘Primero’ sería más acorde a su palmarés.



Él, amigo de la mesura y la humildad, prefiere dejar claro que el primero siempre será Dios. Además, habló con El País sobre el gol que abrió la final ante Santa Fe, la forma en la que vivirán el juego de este domingo, y su deseo de Navidad: estampar una nueva estrella en el escudo escarlata.

¿Cómo se siente a 90 minutos de ser bicampeón de Colombia con este América de Cali?

Bien. Dimos un paso importante, pero tenemos que ser muy mesurados, porque va a ser un juego muy difícil en el que enfrentaremos al mejor equipo del año. Esperamos estar a la altura.



¿De dónde viene la convicción detener mesura?

La experiencia que te van dando los partidos y las finales que se han visto. Todas las personas que ven fútbol saben que puede pasar cualquier cosa y que una ventaja de 3-0 no es garantía de ganar una serie.

Algunos le sugieren cambiarse su segundo nombre, ¿qué opina?

(Risas) No, el primero es Dios, yo soy el segundo.



¿De dónde viene el Yesus?

Es de Indonesia. Mi papá fue el que me lo puso. Él trabajaba en una notaría y llegó a la casa con los papeles, entonces a mi mamá no le quedó de otra que aceptarlo (risas).



¿Cómo vivió el tiempo que estuvo fuera de América y su paso por otros equipos?

Me fui a sumar experiencia y tuve la oportunidad de brillar en Pasto y en Once Caldas, pero siempre quise volver por el cariño que le tengo a esta institución.

El torneo de este año tiene un sabor distinto porque ahora es titular habitual...

Tanto el del año pasado como el de este, si se da, son títulos especiales. Juegue o no, esto se trata de méritos grupales y hay que disfrutarlos.



Solía jugar como extremo en su regreso, pero ahora con Juan Cruz es mediocampista, donde también jugó en Once Caldas y Pasto, ¿quién fue el primero que lo puso ahí?

El primero que me pone ahí es Mario Vanemerak, que me hace debutar en Real Cartagena. Quien me coloca con más continuidad es el ‘profe’ José Fernando Santa, que también me pone al lado de un cinco, en ese momento Víctor Córdoba, más o menos de las características de Luis Paz. En el Once y en Pasto también rendí ahí, por lo que es mi posición preferida.

Una de las claves de este América es esa conjunción entre jóvenes y experimentados, ¿cómo fue ese proceso? ¿Les costó?

No ha sido difícil porque los muchachos se han dejado guiar. Aparte de que son talentosos, saben que hay personas grandes que les pueden ayudar. Esperamos que sigan creciendo.



No es la primera vez que hace un gol como el que le hizo a Santa Fe en la ida, se recuerdan varios en el Once con la zurda, ¿es especialidad?

Sí, incluso los compañeros me molestan mucho y dicen que cuando yo pateo con la zurda no fallo. A lo largo de mi carrera he hecho varios goles con la pierna izquierda, a pesar de ser diestro. En el Once hice tres. Ha sido una virtud desde niño y hay que seguirlo entrenando.

¿Cree que sus dos hijos van a ser hinchas de América?

Son dos bebés. El mayor tiene dos años, entonces no tienen ese entendimiento, pero seguramente él sí vaya a ser hincha de América porque nació en Cartagena, pero toda su vida ha vivido aquí. Las fotos que tiene de la final pasada van a ser un gran recuerdo cuando esté grande.



Se nota que disfruta el momento que vive actualmente con el América, ¿qué es lo que más le gusta de jugar en esta posición?

La disfruto mucho porque no soy un ‘10’ clásico, sino que soy más de ayudar y colaborar en marca. Ahí tengo esas dos facetas y me siento cómodo. Tengo el sacrificio y espero potenciarlo un poco más.

Cuando hubo rumores de problemas en el vestuario usted salió a desmentirlos. Al equipo le tocó vivir momentos complicados con Juan Cruz Real...

Nosotros siempre confiamos en el proceso. Él (Cruz) nos agradece mucho porque aún siendo campeones lo recibimos de la mejor manera. En momentos difíciles nos mantuvimos unidos. Nunca hubo problemas de camerino, pero se entiende que cuando en una institución tan grande como América no hay buenos resultados siempre se van a decir cosas.

¿Cuál fue el momento más difícil de este año?

En lo personal, el confinamiento al que estuvimos sometidos varios meses. Muchas personas perdieron a sus familiares y eso fue lo más duro, porque en el centro de todo está el ser humano. En lo futbolístico, estar lejos del hincha golpea en lo emocional.



¿Qué partido cree usted que fue el punto de quiebre, ese en el que la gente empieza a creerle al América y ustedes confían en que pueden luchar por el bicampeonato?

Creo que el partido de Copa Colombia ante Santa Fe. Ese día en Bogotá se hizo un buen trabajo. Ellos eran primeros de la Liga y muchos decían que nos iban a golear, pero esta camiseta implica muchas cosas, al final es diferente, te pide e imprime jerarquía, y nosotros lo hemos demostrado.

¿Qué partido le gustaría volver a vivir?

El partido en el Atanasio ante Nacional. Se vivieron muchas cosas como el covid. Ese día boté penal, pero me gustó mucho cómo jugamos ante un rival de ese talante y cómo levantamos un resultado adverso.



¿Qué asistencia le gustaría repetir?

Han sido muchas, pero una que le hice de tiro de esquina a Cristian Flórez, lateral izquierdo, contra Unión en los cuadrangulares del año pasado. Fue una jugada preparada y salió un golazo.

¿Tiene alguna cábala?

No señor, los hijos de Dios no tenemos cábalas.



Un deseo de Navidad...

El mayor deseo de todos los hinchas americanos: ganar la estrella 15 y si se da, que celebremos con mesura y que todos mis familiares estén con salud y vida.



¿Cuánto tiempo se imagina de rojo?

Estar en América implica demostrar todos los semestres. Ni un título te pone a ti en posición de relajarte, sino que debes demostrar día a día. El tiempo que sea necesario demostraré que puedo seguir aportando.



En detalle

Según información de Juan Manuel García (@DatosAmericanos), Cabrera debutó con el América de Cali el 12 de julio de 2015 contra Bogotá F.C. en el Pascual Guerrero.



A mediados de 2016 salió del equipo para jugar con Deportivo Pasto. Regresó a la institución para el segundo semestre de 2018.



Participó en 17 partidos este año, con un saldo de 10 victorias, 2 juegos empatados y 5 derrotas.



Anotó tres goles (Medellín, Pasto y Santa Fe) en la Liga y recibió cuatro tarjetas amarillas.



1518 minutos disputó Yesus con América en el 2019-II, semestre en que los escarlatas se llevaron el título. Hizo 3 goles.



En dicho torneo, fue el undécimo jugador con más actividad, pues era un cambio habitual para Guimaraes.



En 2019 I jugó 24 partidos, anotó 4 goles y puso 10 asistencias, pues era titular tanto para ‘Pecoso’ Castro como para Jersson González.