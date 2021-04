¡Que se tengan! El bicampeón América de Cali venció al Tolima y se clasificó a cuartos

Francisco Henao

Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Ese es el refrán al que seguramente se aferró el América esta semana, para hacer a un lado las críticas y lograr el primero de sus objetivos en el semestre: meterse en los ocho mejores del torneo.



Porque si algo ha demostrado el equipo de Juan Cruz Real, es que lo peor que pueden hacer sus rivales —y también sus críticos— es darlo por muerto cuando todavía tiene opciones para dar la lucha.



Ocurrió el año pasado, cuando nadie apostaba un centavo por un plantel que terminó conquistando la estrella quince, y sucedió este domingo, cuando, con eficacia y tranquilidad, los rojos vencieron 2-0 al encopetado y aparentemente peligroso Tolima, para quedarse con el último tiquete disponible para disputar los playoffs.



Con una nómina ofensiva, pero sin su goleador Adrián Ramos, que se sigue recuperando de sus molestias, América jugó un fútbol práctico para vencer a los pijaos, que de todas maneras habían llegado clasificados al Pascual.



Nacional, Santa Fe, Millonarios, Deportivo Cali, Equidad y Junior completan el grupo de clasificados.



Los escarlatas abrieron el partido a los muy temprano, a los ocho minutos, cuando Julián Quiñones anotó en su propia portería tras rechazar sin éxito un centro de Duván Vergara, uno de los más destacados del partido.



América ganaba, pero jugaba con un oído en la fría Manizales, donde el Medellín, su rival directo en la lucha por clasificar, todavía no había empezado a jugar contra el Once Caldas producto de las fuertes lluvias que caían sobre el estadio Palogrande.



Pero eso no puso intranquilos a los de Juan Cruz Real, que en el complemento fueron inteligentes cerrándole espacios al rival y logrando el segundo gol a los 81, cuando Vergara fusiló al arquero Álvaro Montero tras una mala salida de los tolimenses.



Con el 2-0, América administró los minutos finales, confiado en que el resultado en la capital caldense no se iba a mover en su contra. Y eso fue lo que sucedió, porque Medellín necesitaba marcar tres goles para quitarle el boleto, pero terminó cayendo 2-0.



Más sabe el diablo por viejo que por diablo, repite América, que en finales, sí que se siente seguro de sí mismo.