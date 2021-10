¿Qué pasará con Osorio en América? Se analiza el futuro del técnico

Los directivos del América no han entregado oficialmente una información que ratificara la continuidad del técnico Juan Carlos Osorio o que hablara de su separación del plantel por los malos resultados.



Los directivos rojos, con el máximo accionista del América a la cabeza, Tulio Gómez, se reunieron el lunes para discutir la situación de Osorio durante largas horas, analizando los detalles del contrato y las implicaciones que tendría económicamente la salida del entrenador risaraldense.



América perdió 0-2 el pasado domingo en la fecha 15 de la Liga colombiana contra Atlético Nacional en el estadio Pascual Guerrero, resultado que dejó al conjunto escarlata en la casilla 14 del torneo con 19 puntos, por fuera de los ocho equipos que buscarán en diciembre el campeonato.



La derrota ahondó la crisis de los rojos y el juez tuvo que terminar el partido antes del tiempo reglamentario, porque muchos hinchas invadieron la cancha y generaron disturbios en las tribunas.



Una de las talanqueras que tendría la salida de Osorio del América por iniciativa de los directivos es el costo de la indemnización que, dicen extraoficialmente, sería de mil millones de pesos.



Cuando el exentrenador de Nacional, Once Caldas, Millonarios y las selecciones de México y Paraguay llegó al América, dejó claro que su proyecto era de dos años para darle triunfos importantes a la institución y pidió refuerzos de categoría, pero, a cambio, se fueron jugadores clave del plantel y trajo algunos que estuvieron con él sin éxito en el pasado.



Al parecer, en el entorno del América le habrían insinuado que diera un paso al costado por motivos de seguridad, pues han sido muchas las situaciones en las que el público se ha ensañado con él, pero el entrenador santarrosano se mantiene firme en continuar con su proyecto.



El domingo pasado, en la conferencia de prensa al término del partido contra Nacional, Osorio aceptó su responsabilidad en la situación del América y dijo que entre el lunes y el martes habría una decisión de los directivos en torno a su continuidad o separación.



Lo que parece estar claro es que el técnico no renunciará a su cargo.

Se espera en las próximas horas algún pronunciamiento oficial de los directivos del América sobre la situación de Osorio.