¿Qué futuro le espera al América de Cali en Liga y Libertadores con Juan Cruz en el banco?

Juan Carlos Pamo

Al técnico argentino Juan Cruz Real le habría gustado seguramente recibir al América en otras condiciones. Pero el equipo rojo ha sido otra ‘víctima’ de la pandemia del Covid-19, al enfrentar una crisis económica que desajustó su andamiaje y lo obligó a perder cinco jugadores, entre ellos dos de sus piezas clave, como el goleador Michael Rangel y el extremo Matías Pisano.



Los ‘Diablos’ son los vigentes campeones de la Liga, título que logró el brasileño Alexandre Guimaraes, quien no llegó a un acuerdo económico con los directivos rojos en medio de la pandemia, y su reemplazo tendrá el reto de defender el trono, pero con menos herramientas. El nuevo estratega, además, deberá poner a tono un equipo que desconoce, después de seis meses de para —en septiembre se reanudaría el torneo—, y hacer un buen papel en la Copa Libertadores, donde América tuvo un regular comienzo.



Solo con buenos resultados, el técnico argentino —que en Colombia hizo malas campañas con Alianza Petrolera y Jaguares, y no tiene un solo título en su palmarés como entrenador—, podrá acallar las críticas que han llovido de todos lados por ser el elegido para reemplazar a Guimaraes.



En medio de este panorama, ¿qué se puede esperar del campeón de la Liga colombiana en la reanudación del torneo local y la Libertadores? Consultamos a cinco especialistas del fútbol.



Nicolás Samper - Periodista de Espn

“El futuro del América, con las bajas que tiene, será difícil, teniendo en cuenta que aún hay pendiente mucho tramo de la Libertadores y no tuvo un buen comienzo en casa. Hoy el equipo no tiene la misma fortaleza del campeón, por las individualidades que perdió, pero lo que más incertidumbre me trae a mí es Juan Cruz, que como director técnico no ha sido un hombre destacado, aunque hay que aclarar que tampoco ha tenido grandes herramientas.



Lo que en su momento se vio como un resurgimiento del América, por el título de diciembre, ahora se ve como un hoyo negro, donde ojalá el equipo no caiga hasta el fondo, porque ya sabe lo que son los pozos profundos y allí no pueden estar los grandes. Con el nuevo técnico, veo difícil que América aspire a cosas grandes tanto en Liga como en Libertadores”.

Pacho Vélez - Periodista de Espn

“Panorama gris para el América con todo lo que ha venido pasando. Me sorprendí con la salida del técnico Guimaraes, entendiendo las dificultades económicas que pueda tener América. Haber salido de un técnico campeón, que le dio al equipo estilo e identidad, me parece realmente triste.



Y no me gustó la forma como se marchó, porque estuvo dispuesto a quedarse en el América y hacer todo lo posible para llevar a cabo su proyecto en Copa Libertadores. El que se hayan marchado algunos jugadores, me parece normal dentro de esta situación económica, son decisiones dolorosas que hay que asumir.



Y con respecto a Juan Cruz, no me parece que sea un hombre con categoría para dirigir un equipo con el linaje del América. Veo con preocupación su panorama, no es el hombre adecuado y no comparto su llegada. Había otras posibilidades que se pudieron haber contemplado, pero la parte directiva del América se inclina por un técnico sin capacidad”.

Esteban Jaramillo -Periodista

“Es obvio que la parálisis perjudicará a los equipos en Copa Libertadores y, especialmente, al América, por las sensibles bajas de sus jugadores Pisano y Rangel, influyentes en los goles y los resultados.



Y del entrenador, Guimaraes, un hombre líder, capacitado y ganador. Quien llega, Juan Cruz, hasta ahora es un vocinglero sin charreteras, que expone lo que han hecho sus maestros, pero no lo hecho por sí mismo. Demagogia no traga el hincha americano, y América tiene nómina para sobrevivir”.

Fabián Vargas - Exjugador capitán del América

“El futuro del América, por ahora, no se ve prometedor. Es difícil cuando se acaba un proceso de la forma en que lo hicieron. Hay mucha preocupación en la hinchada americana porque la mayoría de las noticias del equipo son de las bajas que está sufriendo.



Al nuevo técnico le tocará empezar desde cero y con la ausencia de jugadores de alto nivel que fueron vitales en la consecución del último título, pero habrá que dejarlo trabajar, solo el tiempo dirá si las directivas tomaron buenas decisiones. Ellas están considerando, ante todo, mantener el equipo a flote en la parte administrativa por la crisis económica, están siendo responsables con las finanzas del club, y ojalá se le den los resultados al equipo”.

Óscar Rentería - Periodista de Win Sports

“Todos los equipos han tenido los mismos problemas para el regreso a las canchas por cuenta del coronavirus y el rendimiento va a ser parejo, pero por debajo del nivel de siempre.



A mí no me preocupa cómo enfrente el América la Liga y la Libertadores en cuanto al nivel de competencia, pero sí hay que tener en cuenta que los rojos perdieron a su técnico y dos jugadores importantes como Rangel y Pisano. Eso sí podría marcar una diferencia. Hay que esperar a ver cómo asume el nuevo técnico y cómo se las arregla con los jugadores que hay hoy, porque está claro que el equipo no puede ‘hacer el oso’ en el torneo ni en la Libertadores”.

Datos

Además de Juan Cruz Real, el cuerpo técnico del América lo integran el español Sergio Escobar y el argentino Leonardo Felicia, como asistentes; el preparador físico Cristian Juliao (colombiano) y el sicólogo Andrés Rodríguez (colombiano).



Aparte del goleador Michael Rangel y el extremo Matías Pisano, del América salieron Héctor Quiñones, Juan Pablo Zuluaga y Pedro Franco.



Previamente había dejado el equipo el técnico brasileño Alexandre Guimaraes, quien no llegó a un acuerdo económico con los directivos escarlatas para ajustar su contrato debido a la pandemia del Covid-19.