Prueba de fuego: América de Cali visita a Jaguares con la idea de avanzar en la Copa Colombia

El técnico Juan Carlos Osorio tendrá un difícil partido esta tarde (5:30) cuando enfrente a Jaguares por el duelo de vuelta de los octavos de final de la Copa Colombia, en la cancha del estadio Jaraguay de Montería. La serie está igualada 0-0.



Los escarlatas atraviesan por una situación complicada en el campeonato colombiano. Por liga, hace tres jornadas no saben lo que es ganar. En ese tiempo han perdido un juego y empatado dos, el más reciente contra Santa Fe el domingo pasado en la cancha del estadio El Campín, de Bogotá.



En la Copa Colombia la semana pasada el equipo americano enfrentó a Jaguares por la ida en la cancha del Pascual Guerrero. En ese compromiso se vieron muchas falencias en el sistema de juego de los rojos y el empate a cero goles fue el reflejo de un América que todavía no encuentra la regularidad que sus fanáticos esperan y más pensando en el rival que se tuvo al frente.



“El equipo está mostrando progreso, seguramente que tenemos muchos tópicos en los que podamos seguir mejorando, siempre será así, cuando uno es parte de un proyecto se busca jugar cada día mejor, y siempre encontrará cosas por mejorar”, manifestó Juan Carlos Osorio el domingo pasado, luego del empate 1-1 contra Santa Fe por liga.



Para el duelo de esta tarde frente a Jaguares, América no cuenta con bajas importantes pensando en la conformación del once inicial que jugará en el estadio Jaraguay.



En el departamento médico todavía se encuentra el mediocampista antioqueño Daniel Hernández, quien sigue en su proceso de recuperación por un desgarro. El regreso del futbolista podría darse en dos semanas.



Por su parte, el mediocampista Larry Angulo se encuentra a disposición del cuerpo técnico, aunque todavía no lo tiene en cuenta el profesor Osorio.



Jaguares, en cambio, anuncia que pondrá lo mejor de su nómina para este partido frente a los americanos. El empate sin goles logrado en la ida ilusiona al onceno dirigido por el caleño César Torres para alcanzar la fase de los cuartos de final, por primera vez en su historia.



Desde Montería se anuncia que para el juego de esta tarde, los ‘felinos’ mantendrán gran parte de la nómina que cayó 3-0 frente al Deportes Tolima.



América todavía no sabe lo que es ganar en Montería. En ocho ocasiones que se han enfrentado entre torneo de ascenso y liga, Jaguares ha vencido a los escarlatas en tres ocasiones y se han presentado cinco empates.



Llaneros Vs. Equidad a las 3:00 p.m. y Pereira Vs. Junior a las 8:00 p.m. son los otros juegos de este miércoles.



La Ficha

Estadio: Jaraguay



Resultado Ida: 0-0



Árbitro: David Espinosa



Hora: 5:30 p.m.



Probables formaciones



Jaguares: Pablo Mina; Israel Alba, Iván Scarpetta, José Marruffo, Mauricio Castaño; Fabián Mosquera, Sebastián Salazar; Edo Sosa, Maicol Balanta, Pablo Rojas y Andrés Rentería.

DT: César Torres.



América: Diego Novoa, Cristian Arrieta, Marlon Torres, Jorge Segura, Elvis Mosquera, Rodrigo Ureña, Luis Paz, Carlos Sierra, Gustavo Torres, Adrián Ramos y Joao Rodríguez.

DT: Juan Carlos Osorio.