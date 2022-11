América de Cali prepara acciones legales en contra del asistente técnico del Pasto

América de Cali se pronunció este viernes acerca de las declaraciones del asistente técnico del Deportivo Pasto, Pedro Alzate, realizadas el jueves pasado para los medios de comunicación.



En dichas afirmaciones, el ayudante de campo de Flavio Torres en el conjunto nariñense dijo: "Ojalá y Dios quiera, estamos rezando que no nos vaya a pitar Roldán, porque si pita Roldán la cosa ahí es bastante compleja, sabemos que cada vez que pita Roldán, gana América de Cali, sea por A o por B".



Estas declaraciones no fueron bien recibidas por parte de los integrantes del conjunto escarlata, que en la tarde de este viernes emitieron un comunicado al respecto.



"América de Cali está considerando presentar una denuncia penal en contra del señor Alzate para que se investiguen sus declaraciones de encontrarse mérito suficiente, se impongan las condenas correspondientes, dado que se pone en tela de juicio la honra y el proceder legal y de competencia deportiva de la Sociedad", se lee en la misiva.



Igualmente, el equipo rojo de Cali exhorta al AT Pedro Alzate para que demuestre con pruebas sus afirmaciones o se retracte de lo que dijo a través de los medios de comunicación.



"En el evento que ninguna de las situaciones se presente, radicaremos las respectivas denuncias en contra del señor Alzate, ante las autoridades disciplinarias del fútbol profesional colombiano y/o la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se investigue y se sancionen las múltiples infracciones disciplinarias y/o penales en las que pudiera haber incurrido el señor Alzate", afirma América al final del comunicado.



Por otro lado, se conoció que tanto el árbitro Wílmar Roldán como las directivas de América de Cali realizaron las denuncias antes los entes disciplinarios de la Dimayor.