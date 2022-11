Pradera se alista para partido homenaje en solidaridad con Anthony 'El Pipa' de Ávila

El municipio de Pradera se alista para que el próximo 17 de diciembre del 2022 acoja un partido homenaje en solidaridad con Anthony 'El Pipa' de Ávila. Este encuentro tendrá las estrellas históricas del América de Cali.



Este 'cotejo' se realizará cerca a la fecha del hincha americano del 19 de diciembre, conocido también como 'Aquel 19'. Los organizadores del evento aseguran que será una fiesta del fútbol.



Este partido se hace como homenaje y solidaridad al exjugador del América, Anthony de Ávila, quien se encuentra preso en una cárcel de Nápoles, Italia.



El 'Pipa' fue detenido el pasado 22 de septiembre del 2021 por la Policía Italiana por unos antecedentes penales.



Anthony había vuelto a tierras italianas en 2021 para acompañar unas promesas deportivas que tenían unas pruebas con algunos clubes de allá. Fue entonces cuando recibió la sorpresa que tenía una orden de captura. El colombiano desde ese momento ha estado preso en Italia.



Hoy en día el máximo accionista del cuadro 'Escarlata', Tulio Gómez, asegura estar haciendo todo lo posible para ayudar al exdelantero.



“Con un alto funcionario del Gobierno, hincha de América, hablamos a ver qué hacíamos. Hablamos con el cónsul para pedir repatriación y no se pudo, porque no hay convenio entre Colombia e Italia. Ahí lo que hay que pedir es casa por cárcel en Italia. ¡Qué pesar que el Pitufo andaba en malas compañías!, pero no andaba traficando ni nada de esas cosas. Ahí hemos estado intentando ayudarle. Según me dijo el abogado, lo máximo que se puede hacer es buscar que le den casa por cárcel en Italia”, declaró Tulio Gómez.



De esta manera es que se quiere organizar este partido para extenderle la solidaridad al exedelantero. Este viernes se llevará al cabo la rueda de prensa oficial para explicar todos los detalles del evento en Pradera.



Rueda de prensa

Fecha: Viernes 18 de noviembre de 2022.

Lugar: Izi Movie (Aquerela Centro Comercial)

Hora: 10:00 a.m.