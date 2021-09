Por una alegría roja: América de Cali busca regresar a la victoria en su duelo ante Quindío

El América intentará este sábado dejar atrás la racha negativa de cuatro partidos sin ganar. Con esa obligación de volver al triunfo ante su gente, los ‘Diablos rojos’ reciben al Quindío en el Pascual Guerrero, por la octava jornada de la Liga.



Los dirigidos por Juan Carlos Osorio no han logrado convencer en sus últimas presentaciones y los resultados no han sido los mejores. Vienen de ajustar cuatro partidos sin conocer la victoria (tres de Liga y uno de Copa Colombia).



El técnico risaraldense se ha mostrado conforme con la actuación de su equipo. Sin embargo, en los partidos ha dejado ver su angustia con los resultados. Esto, sumado a que las modificaciones que ha realizado no le han surtido frutos.



En la última presentación frente a Jaguares, el pasado miércoles por Copa Colombia, los rojos lograron la clasificación por penales con el portero Diego Novoa como héroe.



“Tenemos que mejorar todos los aspectos y tener la jerarquía y la experiencia suficientes para mantener el sistema de juego”, reconoció el guardameta bogotano.



El deseo para el América es que frente al Quindío vuelvan las victorias antes de la ‘maratón’ de clásicos frente al Deportivo Cali la próxima semana, donde chocarán por los cuartos de Copa y por Liga.



Para este juego frente al conjunto quindiano estaría en duda Luis Paz, quien salió golpeado en el partido contra Jaguares. El sustituto de Paz sería el chileno Rodrigo Ureña, acompañado en la línea de tres por Carlos Sierra y Mauricio Gómez.



Los escarlatas intentarán acabar con la sequía de triunfos en el campeonato. La última vez que ganaron fue en la cuarta fecha, cuando vencieron al Once Caldas 1-0 en el Pascual.



Quindío, recién ascendido a primera división, ha superado las expectativas siendo un equipo competitivo. En la tabla está muy cerca del octavo lugar. Es noveno con 10 unidades, una menos que el América (séptimo con 11 puntos).



El quipo dirigido por Óscar Héctor Quintabani desea seguir dando sorpresas en el campeonato. Llega motivado tras superar al Once Caldas en el duelo del Eje Cafetero.

Ficha técnica

Estadio: Pascual Guerrero

Hora: 4:00 p.m.

Árbitro: Jorge Tabares

Probables formaciones



América: Joel Graterol, Cristian Arrieta, Marlon Torres,

Kevin Andrade (Jorge Segura), Elvis Mosquera; Rodrigo Ureña, Carlos Sierra, Mauricio Gómez, Déinner Quiñones, Jeison Lucumí y Gustavo Torres.

DT: Juan Carlos Osorio



Quindío: Luis Estacio, Yeison Carabalí, Jesús Figueroa, Brayan Ceballos, Leyser Chaverra, Dídier Pino, Luis Carabalí, Jackson Montaño, Jairo Borrero, Mauricio Cortés y Luis Mina.

DT: Óscar Héctor Quintabani