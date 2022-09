¿Por qué con Osorio no y con Guimaraes sí? Juan Camilo Portilla, figura del América de Cali, respondió en La Tocata

En América hay felicidad y con toda razón: ganó el clásico vallecaucano 1-0, mantiene el invicto en nueve fechas y ya es tercero en la tabla de posiciones con 17 puntos.



Uno de los baluartes de la gran campaña roja es Juan Camilo Portilla, volante caleño que, curiosamente, no encontró acomodo en los equipos de la ciudad cuando se iniciaba, y por eso tuvo que empacar maletas para abrirse campo en otros oncenos, incluso internacionales.



"Yo soy caleño, del barrio los Alcázares; allí viví mi niñez y en el fútbol comencé en Boca Juniors de Cali a los 17 años, después debuté en la filial que era Universitario de Popayán, y buscando abrirme un mejor campo decidí irme al Melipilla de la segunda división de Chile, y luego regresé para jugar en Alianza Petrolera", señala Portilla en La Tocata de El País.



Sobre la gran campaña del América en esta Liga, después de un semestre anterior muy pesado con Juan Carlos Osorio, el volante vallecaucano asegura que con el técnico risaraldente, y ahora con Guimaraes, siempre se trabajó bien.



"Lastimosamente con el profe Osorio los resultados no se dieron; a veces teníamos buenos partidos, hacíamos las cosas bien, pero los resultados no se daban y el fútbol es de resultados, y más en un equipo como América que siempre exige ganar. El profe Osorio es una gran persona, y contrario a lo que la gente pensaba, que el grupo estaba roto, en el equipo había buen ambiente. Con el nuevo proceso los resultados se están dando, hemos venido trabajando bien y el mérito lo tiene el profesor Guimaraes que ha sabido sacarle mucho provecho al grupo", dice.



Portilla dice, además, que los jugadores se comprometieron a mejorar la pálida imagen que venía mostrando América por los malos resultados.



"El comprimiso del grupo está; desde el proceso anterior nos dimos cuenta que no estábamos haciendo las cosas bien, que no representábamos de la mejor manera al América; nos comprometimos a hacer un semestre diferente y la llegada del profe Guimaraes fue positiva; conocía a varios de los jugadores, al club, y ha sido inteligente, ha sabido encontrar el equipo, nos hemos hecho bastante fuertes. En defensa nos costaba mucho, ahora se ha visto que a los rivales les cuesta llegarnos", confiesa.



Sobre el clásico del domingo que América lo ganó al Deportivo Cali, Portilla señala que esperaba más intensidad del rival de patio durante los 90 minutos.



"Uno siempre espera un partido intenso de los dos equipos, creí que el Cali iba a salir agresivo, a presiona porque era un clásico; pero la temprana expulsión de ellos hizo que se replegaran, que fueran cuidadosos; eso nos favoreció y la verdad es que fuimos inteligentes para sacar el resultado", expresó Portilla.



Sobre el duro momento del rival de patio, el jugador escarlata se limitó a decir: "No estoy allá para saber qué pasa, lastimosamente no es un buen semestre para ellos; se ha sabido de las dificultades que han tenido, además puede ser la sumatoria de muchas cosas".



Portilla tuvo palabras de elogio para Guimaraes, del que dijo que "es de esos técnicos que tiene buen maneio de grupo, que sabe hablarles a los jugadores, sabe cuándo ser exigente y cuándo soltar las riendas, tiene experiencia, ha sido campeón y ha propiciado un ambiente bueno en el grupo".



La próxima salida del América será ante el Medellín, equipo que viene de ganar también un clásico.



"Va a ser un partido bastante difícil contra un equipo grande también, que acaba de ganar un clásico y tiene esa motivación alta como nosotros; eso le da confianza para enfrentar lo que viene. Tenemos esta semana para que el profe prepare el equipo, tenemos que ser inteligentes para jugar y saber cuáles son sus falencias", señaló.



A la pregunta, ¿para qué está América?, Portilla fue claro: "Para grandes cosas; pero siempre digo que uno empieza a sentir esa sensación bonita, el grupo está comprometido y para lograr el título depende de todo el equipo, que estemos mentalizados; no nos podemos conformar, falta mucho camino por recorrer... siento que la gente quiere más".



El volante escarlata se ha mostrado feliz por su presente y reveló que sus gemelas por fin lo acompañaron en el estadio, justo en el triunfo sobre el Deportivo Cali.



"Mis gemelas nunca habían tenido la posibilidad de salir a la cancha y la del domingo fue una noche especial, estuvieron en el estadio con mi esposa, mis papás, mi cuñado y mi hermano. Después del partido cenamos y nos fuimos a descansar".



Por último Portilla aseguró que tiene planes para el futuro en lo futbolístico: "Lo he pensado mucho y la idea es jugar en Europa; pero estoy centrado, los procesos no se pueden saltar, estoy en un equipo grande. En caso de darse la oportunidad, me gusta el fútbol italiano, de pequeño siempre lo vi, madrugaba a ver a Ronaldinho cuando estaba en el Milán. Me gusta la Juventus y me identifico con Arturo Vidal".