¡Por la hazaña! América de Cali sale ante Santa Fe por el bicampeonato de la Liga Femenina

Juan Carlos Pamo

Las ‘Diablas’ del América de Cali quieren hacer que Santa Fe viva un infierno en la tarde de hoy (5:15 p.m.) en El Campín de Bogotá y arrebatarles, en el juego de vuelta de la gran final de la Liga Femenina, el título que las cardenales de Fany Gauto e Ysaura Viso dan casi como un hecho tras la victoria (1-2) en el Pascual Guerrero.



Las dirigidas por Andrés Usme, con su estrella Catalina Usme entre algodones debido a que arrastra molestias musculares, apelarán a la épica para quedarse con el segundo título de su historia.



La tarea no es fácil ante las pupilas de Albeiro Erazo, que fueron superiores el pasado jueves en Cali y se han ganado merecidamente el rótulo de mejor equipo del certamen.



Pero las escarlatas no se rinden y buscarán endosar a las capitalinas la segunda derrota de la Liga, después de la sufrida ante Junior en la vuelta de los cuartos de final.



A favor de las escarlatas juega que Santa Fe es mejor visitante que local —ganó todos sus juegos fuera de casa— y que no ha podido ganar de local en los ‘playoffs’ (derrota ante Junior y empate ante Medellín).



Para buscar el triunfo que las lleve al cielo, el cuerpo técnico rojo podría disponer varios cambios en la nómina inicial.



La inclusión de Wendy Bonilla en el once titular parece ser una solución factible, pues en el juego de ida se notó muy estático al frente de ataque. Solo el ingreso de Bonilla entregó soluciones.



Su inclusión podría darse en lugar de Joemar Guarecuco, para apostarle a un ataque sin una ‘9’ fija, o de Farlyn Caicedo, que no viene entregando las mejores actuaciones en banda derecha.



Jéssica Caro, quien ocupó la posición de defensa central en el Pascual por la baja de Rossy Caicedo, podría regresar a zona de volantes para ayudar en la labor de recuperación.



Así, saldría del equipo Manuela González para dar entrada a otra zaguera —seguramente Angie Salazar— que haga pareja con Anlly Iglesias.



Santa Fe, por su parte, repetiría la nómina ganadora de Cali.