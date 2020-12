¡Pasión que trasciende! Hinchas del América de Cali que van más allá del amor por la camiseta

Juan Carlos Pamo

Ser hincha, apasionado por algún equipo de fútbol no es ninguna novedad. “Son cosas del corazón”, se repite sin cesar y no deja de ser una frase verídica.



No obstante, hay quienes se destacan dentro de ese grupo que la mayoría no apasionada considera ‘irracional’: aquellos que, sacrificando o no su oficio principal, entregan algo de sí, de su vida, al equipo que les roba el alma.



América de Cali, uno de los equipos con más adeptos en el país, puede decir orgulloso que cuenta con varios.



Mauricio Bermúdez tiene un blog en el que dedica una entrada a cada partido del América; además, ya sacó dos libros en los que recapituló dos momentos que viven en la memoria de todo hincha escarlata: el ascenso y la estrella 14.



El periodista Gabriel Orozco fundó uno de los medios de comunicación partidarios de un club con más seguidores en la era digital. ‘América en la red’ atrapa a todos los que se desviven por el rojo caleño.

Juan Manuel García recopila los datos más significativos de la historia americana, esa propia de una mística copera envidiable. Conozca las historias de ellos tres.

Mauricio Bermúdez, escritor e hincha de América. Archivo particular

Escrito con el alma

Domingo a domingo, Mauricio Bermúdez, un bogotano de 40 años, registra en su blog EscritoconelAlma su crónica de cada juego de América, el equipo de sus amores.



Su primer escrito fue de un hecho doloroso: la final perdida ante Chicó en 2008. En las letras encontraba este licenciado en lenguas modernas la mejor manera de expresar su otro yo, ese que lleva un ‘Diablo’ por dentro. Pronto se fue haciendo hábito y en 2010 empezó a compartir sus escritos, que de a poco se fueron haciendo populares entre el hincha escarlata.



Sus desahogos acompañaron al campeón de Colombia en los cinco años que sufrió en el infierno de la B, pero también en el respiro del ascenso.



Después de lo sucedido en noviembre del 2016, Mauricio publicó el libro ‘Ascendimos’, en el que hizo una recopilación del trasegar del equipo por la segunda división.

El momento más feliz, sin duda, llegó el día de la estrella 14. Bermúdez, que suele venir a Cali para ver al “rojo”, como lo identifica, vivió esa final en el Pascual Guerrero y plasmó, con sus inconfundibles letras, lo vivido en su libro ‘Siete de diciembre’, que llegó a cada uno de los jugadores escarlatas y que aún es adquirido por los americanos. El domingo, tras añadir otra a las más de 400 entradas de su blog, espera poder planear su libro “27 de diciembre”.

Juan Manuel García, estadígrafo y seguidor del América. Archivo particular

Datos Americanos, un sueño que no tiene estadísticas

Tras crecer en Venezuela, país al que llegó a los 4 años, Juan Manuel García arribó a Colombia en 1996 para ver al Deportivo Cali, equipo preferido de su familia, salir campeón en un juego contra el América. Seis días después, vio caer al equipo escarlata una vez más en la final de la Copa Libertadores ante River Plate. Lejos de identificarse con el equipo ganador, se quedó con la dignidad del perdedor. Años después, el rojo reivindicó su amor con una seguidilla de títulos inolvidables que, en su mayoría, ‘Daticos’ —como lo conocen sus amigos— siguió por radio, tomando nota de los datos más relevantes de varios juegos.



Ese ejercicio quedó en eso, en un pasatiempo que desarrolló hasta su adolescencia, pero su pasión por los números no caducó: estudió la carrera de ingeniería civil y, años después, se convirtió en un estadígrafo especializado del América. Datos Americanos nació en 2014. “Me puse a buscar datos de partidos entre América y Rionegro en la B, y me di cuenta de que ningún americano tenía esos datos. Encontré los datos en internet y monté mi primer excel”.

Con esos datos alimentó su cuenta @DatosAmericanos en Twitter, que al mes ya tuvo 500 seguidores. Con el tiempo, debió acceder a información de libros, revistas y otros estadígrafos. Años después puede decir con orgullo que tiene registro de todos los partidos de América desde el inicio del fútbol colombiano en 1948. ¿Lo mejor? No ha sido un trabajo para él. “Me apasiona. Ahora somos cuatro y esperamos seguir creciendo”, concluye.

Gabriel Orozco, comunicador e hincha de América. Archivo particular

América en la Red

Lo normal es que cuando un equipo vive momentos bajos la pasión disminuya, pero con el América en la segunda división el sentimiento se mantuvo y, de hecho, pareció expandirse. El descenso del equipo fue el motivo perfecto para que a Gabriel Orozco, caleño de 36 años, se le ocurriera la locura de fundar ‘América en la Red’, un medio de comunicación especializado en la actualidad escarlata que hoy cuenta con más de 300 mil seguidores en redes sociales.



Durante el periplo americano en la segunda división, muchas veces fue el único medio que llevó a cabo transmisión de partidos, lo que fue haciendo que muchos hinchas se conectaran con el programa radial diario (1:00 a 2:00 p.m.) y con dichas transmisiones.



A Orozco lo marcó un juego contra el Magdalena en Ciénaga: “era un potrero, hermano. Tocaba llegar en motorratón, no sé cómo pudimos transmitir”. Como esa, hubo varias historias en cinco años en el ascenso.



Según Gabriel, en la ‘B’ “comimos m... con el América. Eso nos preparó para ahora”. Como periodista, ‘Gabo’ vivió dos grandes momentos con América: el ascenso en 2016 y el título de 2019. “No me pongás a escoger, es como elegir entre dos hijos”.



El primer suceso no lo pudo cubrir por sus nervios, el segundo lo vivió con la tranquilidad de quien se sabe vencedor. Pase lo que pase el domingo, seguirá llevando, junto a cinco personas, la actualidad escarlata.