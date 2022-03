¡Paren el espectáculo! Contundente mensaje de Jorge Bermúdez a Tulio Gómez y a Juan Carlos Osorio

Jorge Bermúdez, el exzaguero del América, entró a mediar en el conflicto que tienen por estos días el máximo dirigente del equipo rojo, Tulio Gómez, y el técnico Juan Carlos Osorio.



El entrenador, a través de las ruedas de prensa, ha lanzado dardos que el directivo, en sus redes sociales, ha respondido.



La situación tiene al América con un futuro incierto porque Osorio se mantiene en su cargo, en tanto que Gómez dice que no hay dinero para indemnizarlo.

"América no nació con Tulio ni con Osorio"#BalónDividido El mensaje de Jorge Bermúdez sobre la interna que divide al equipo escarlata.



Bermúdez, quien fue jugador campeón con América, pidió a Gómez y a Osorio parar ya la confrontación que traen públicamente.



"Hay que tener un poquito de respeto y tratar que estos trapos sucios se arreglen en casa. Si no se van a arreglar que se comporten a la altura, hay que parar con las declaraciones cruzadas y con ese juego que va y viene. En el fútbol no nos podemos dar el lujo de dar estos espectáculos bochornosos", dijo Bermúdez en el programa 'Balón Dividido' de Espn, donde es uno de los panelistas.



Agregó que América no nació ni con Tulio Gómez y mucho menos con Osorio.



"¿La institución dónde queda? Es que no nació con don Tulio Gómez, al cual le tengo un profundo y absoluto respeto. Sé que ha ha invertido su dinero, y es un tipo exitoso, pero América no nació con él. No nació con Juan Carlos Osorio. Antes que Osorio siquiera pensara en ser técnico ya Gabriel Ochoa Uribe se daba vueltas por todo el mundo con un América multicampeón", señaló el exdefensa quindiano.



La situación al interior del equipo está candente y fuentes cercanas al América le confirmaron a El País que Osorio estará al frente como técnico hasta junio.