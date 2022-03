¡Otro 'Poderoso' golpe! Ante América de Cali, Medellín volvió a llevarse el botín del Pascual

Una vez más América se tuvo que inclinar ante el Medellín, esta vez por la Liga, al caer 3-1 este sábado en el Pascual Guerrero.



En una semana los rojos de Cali perdieron con los rojos de Medellín por Copa Suramericana, en el Atanasio y luego en la tanda de penales en el sanfernandino.



Este sábado la cita era por Liga y no hubo revancha. Al América todo le salió mal. Hasta su goleador Adrián Ramos no estuvo acertado y desperdició incluso dos tiros penales.



En cambio el Medellín fue más efectivo y facturó los errores defensivos del local para ganar con comodidad.



América quiso imponer el ritmo en el primer tiempo, pero se encontró con un Medellín que también fue fogoso y que en el contragolpe le hizo mucho daño.



Muy temprano el visitante abrió el marcador. Apenas iban 2 minutos cuando Adrián Arregui anotó ante una descuadernada zona defensiva.



A los 25 llegó el segundo mazazo para los rojos de Cali. Estaban jugados en ataque, descuidaron marcas, Medellín salió en contragolpe y Díber Cambindo se la entregó a Juan David Mosquera para que definiera ante la salida apresurada de Diego Novoa.



La ilusión escarlata pareció revivir con un golazo de Déiner Quiñones a los 33 para el 2-1, pero Cambindo se encargó de bajar la esperanza con el 3-1, luego de que Novoa diera rebote ante un tiro libre de Andrés Cadavid.



En el segundo tiempo América buscó descontar pronto para recuperar la ilusión, pero lució muy atropellado en el último cuarto de cancha.



A los 78 minutos el árbitro Éder Vergara pitó penal para el cuadro escarlata por una falta dudosa de Juan Mosquera sobre Joider Micolta.



Al cobro fue Adrián Ramos, se la tiró al palo izquierdo a Mosquera y allá llegó el ágil portero del Medellín para desviar el balón. El delantero caucano tendría su chance con otro penal a los 100 minutos, pero de nuevo falló.



América lo intentó, pero no pudo acortar la diferencia. Salió del Pascual Guerrero nuevamente masticando la amargura por otro fracaso ante el Medellín.



Con ese revés el equipo escarlata retrocedió hasta la casilla 12 y de nuevo entra en una situación difícil por los malos resultados.