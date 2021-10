“Osorio no es un borracho, como dicen”, Tulio Gómez habló sobre el técnico rojo (Entrevista)

“En este momento, nosotros estamos caminando en el filo de la navaja. Tenemos que ganar los partidos que faltan. Un equipo como América no se puede dar el lujo de quedar por fuera de los ocho, porque eso sería un rotundo fracaso, y el acuerdo al que llegamos con Juan Carlos Osorio es estar en las finales”.



Un día después del pacto firmado entre Tulio Gómez y Osorio, que compromete al técnico risaraldense a clasificar a los cuadrangulares o de lo contrario se iría del platel sin un peso en el bolsillo, el máximo accionista del América habló con El País de los detalles de ese acuerdo y lo que viene para los ‘Diablos’.



El contrato con Osorio es a dos años, pero los resultados podrían acortar ese proyecto. ¿Fue esta la mejor solución?

América no aguanta procesos sin clasificar a los torneos más importantes. Siempre debe estar en los primeros lugares en Colombia para buscar otros objetivos internacionales, como la Libertadores.



¿Por qué Osorio no dio un paso al costado?

Él considera que tiene el conocimiento para revertir los resultados, enderezar el camino y meterse entre los ocho.



El proyecto Osorio implica otros retos como las adecuaciones que están haciendo en Cascajal para tener más cerca la cantera. ¿Qué pasa si el entrenador no sigue?

América tiene unas políticas institucionales y seguiremos para adelante con Osorio o sin Osorio. Ya estamos construyendo las tres canchas y el centro de alto rendimiento, y fortaleciendo la cantera. No podemos estar al vaivén del técnico que llegue. Debemos tener unos objetivos claros y específicos como institución. Inclusive, si mañana yo me voy, debe seguir la misma política.



América se juega desde hoy cinco finales. ¿Es realmente optimista usted con esta campaña?

Sabemos que estamos caminando por el filo de la navaja y no podemos fallar. El cuerpo técnico y los jugadores están muy comprometidos y tengo fe en que vamos a clasificar.



¿Cuál cree que es la razón de esta campaña tan penosa?

El técnico tiene un estilo y una idea de juego, pero el perfil de todos los jugadores no se ajusta a ello. Ahora, la rotación es buena cuando uno tiene dos jugadores buenos por posición. Por ejemplo, a mí no me preocupa la rotación de Novoa y Graterol, porque con ambos arqueros duermo tranquilo, pero hay puestos donde no se puede, si no está Cristian Arrieta como lateral, ¿entonces quién?

Pero fue el propio Osorio el que armó el equipo con jugadores que él trajo...

Pero sucede que son jugadores que para consolidarse necesitan uno o dos años, pero en América no podemos darnos el lujo de esperar esos dos años. Millonarios aguantó a Gamero, que el año pasado no ganó nada. Alguien me dijo que a Gamero le recomendaron cerrar los ojos y no mirar la prensa, nada, centrarse solo en su proyecto, y hoy se le están dando los resultados. En Millonarios fueron valientes y eso se necesita para no dejarse presionar de los agentes externos.



Usted ya tenía cuadrado a Hugo Rodallega para vestirse de rojo, pero Osorio lo rechazó y hoy está haciendo goles en Brasil. ¿Cuál fue la razón para que no lo aceptara?

No sabría responder eso, en su momento el profesor Osorio nos dijo que en esa posición teníamos a Adrián Ramos.



¿Fue verdad que Teófilo Gutiérrez quiso venir al América y Osorio también lo rechazó?

Conmigo no habló Teófilo y no le he preguntado eso a Osorio. Teófilo es un jugador que dentro de la cancha y fuera de ella es muy controvertido y pendenciero, pero es un jugadorazo, eso nadie lo discute, y yo prefiero tener en la cancha un camorrero como Teófilo, que una monja de la caridad. El fútbol es de pundonor, de coraje.



Se equivocaron Osorio y los directivos en las contrataciones, en resumen...

Son jugadores jóvenes que al lado de los experimentados van creciendo. Por ejemplo, Déinner Quiñones tiene un futuro inmenso.



Está claro que las rotaciones lo incomodan a usted. ¿Ha hablado ese tema con Osorio?

Tenemos un comité deportivo y nos reunimos todos los lunes para tratar todos los temas. Hay jugadores que pueden ir creciendo, mejorando.



Hay personas que aseguran que a Osorio lo están afectando situaciones personales que le hacen perder la sobriedad en sus decisiones. ¿Qué hay de cierto en eso?

La gente inventa mucho. Osorio es un hombre que tiene su hogar, su familia. Dicen que toma trago, pues se toma sus traguitos normal, como lo hacemos todos, pero que yo lo haya visto enguayabado, no. Y que tenga problemas mentales, menos. Es un hombre que es obsesivo por el fútbol. Es un hombre con ideas ‘locas’ que ha triunfado y ha sido exitoso. Cuando sus ideas no le salen, dicen que está loco y todo lo demás, pero cuando le salen, dicen que es un genio. Y lo del trago, mire, todos tomamos trago, lo que pasa es que a unos se les nota más que a otros, y cuando se trata de una figura pública, pues más hablan.



¿Ya tiene un plan B si Osorio fracasa con entrar a los ocho?

Tendríamos que pensar ya en el otro año, porque para qué traer un técnico por un mes y por fuera de los cuadrangulares. Con Osorio o sin Osorio, tenemos que empezar ya a confeccionar la nómina del 2022, y ojalá sea con Osorio.



¿Le habría costado mucho dinero la salida de Osorio al América en este momento?

Mucho, pero Osorio no es un hombre apegado al dinero, porque de lo contrario estaría dirigiendo en Brasil o en el Medio Oriente, donde ganaría cuatro veces más. Él quiere hacer historia en América y trabajar con el jugador colombiano.

Queda la sensación que América invirtió mucho dinero en el técnico, pero poco en jugadores...

Pero mire lo que hacen Envigado, Jaguares, Alianza, Pereira, son equipos que no tienen nóminas costosas. A veces no se trata de tener a los mejores jugadores.



¿Siente que los jugadores de América le entienden a Osorio todo ese discurso del cerebro reptiliano y demás?

Claro que sí, tenemos jugadores con mucho bagaje, inteligentes, y son jugadores profesionales, y a Osorio le gusta atacar, pero no podemos cubrirnos la cabeza y destaparnos los pies. A veces los jugadores no obedecen, como sucedió en ese gol que le anularon a Nacional. Osorio me dijo que siempre pide que se queden dos jugadores con el arquero.



¿Va a clasificar América?

Eso es lo que deseo. Con Guimaraes y Cruz nos pasó igual, y en las redes decían “fuera Guimaraes”, “fuera Cruz”. Ahora dicen “Fuera Osorio”. Yo digo, “Fuerza, Osorio”.