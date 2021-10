Números en rojo: Razones por las que el proyecto de Juan Carlos Osorio naufraga en América de Cali

El proyecto Osorio en el América de Cali se hunde cada vez más. Naufraga en un mar de desaciertos y parece no tener salvavidas a la vista.



La última tormenta sucedió el pasado miércoles en la noche, en el estadio El Campín de Bogotá, donde los ‘Diablos’ sucumbieron ante el mejor juego y la contundencia de los ‘Cardenales’, lo que le valió a Santa Fe alzarse con el título de la Superliga, gracias a un marcador global 5-3.



Ya en Copa Suramericana había fracasado el técnico Juan Carlos Osorio con los rojos, y lo propio había sucedido en la Copa Colombia.



Mientras que en la Liga trata de sacar a flote la cabeza, a ver si puede montarse en el barco de los ocho equipos que disputarán el campeonato. ¿Cuáles son las causas del naufragio?

Lectura del juego

Son muchas las veces que Osorio modifica el planteamiento del equipo en el mismo partido y hace cambios inesperados que a los mismos jugadores sorprenden, aunque ellos no lo admitan públicamente. Contra Santa Fe hizo cinco cambios de manera simultánea.



Los rojos han perdido puntos en partidos que iniciaron bien y, luego, con las decisiones del técnico, se fueron al traste.



“La carrera de Juan Carlos Osorio va en caída desde que no lo escogieron para reemplazar a Pékerman en la Selección Colombia. Tal vez el DT necesite un descanso, replantearse su estilo y sus formas de juego. Preocupan sus gestos y actuar en la cancha. Reflejan impotencia”, afirmó el periodista deportivo de Noticia Uno Yerson David Caucha.

Pésima defensa

“América es un verdadero desastre defensivamente hablando. Tiene jugadores que no saben salir con la pelota dominada (aunque el técnico insista en ello). Lo de América ya es caótico, es crítico. ¿Qué hacer? No tengo idea, pero las cosas hay que decirlas: lo de Juan Carlos Osorio es un rotundo fracaso. El equipo tiene dueño, él verá si lo toma o lo deja, pero esto, en otras condiciones, no soporta a nadie. Con otro técnico, hacía rato se habría tomado la decisión de su salida”, dijo el analista deportivo Marino Millán.



Con Osorio, América ya fracasó esta temporada en la Copa Suramericana, en la Copa Colombia y en la Superliga, en tanto que en la Liga se ubica en el noveno lugar, fuera del grupo de los ocho, donde no debería estar un equipo de la historia del Rojo.

Su estilo y actitud

Las constantes rotaciones en un equipo que no tiene una nómina de categoría, su confuso discurso para el común de los aficionados y los jugadores, y sus actitudes dentro y fuera de la cancha hacen de Osorio un blanco de las críticas partido tras partido.



El miércoles, en Bogotá, increpó con vehemencia al cuarto árbitro, no se hizo presente en la rueda de prensa —no es la primera vez— y con el dedo corazón de su mano derecha, en un gesto reprochable, les respondió a los hinchas santafereños sus insultos.



“Por sus actitudes dentro y fuera del campo de juego, y por algunas decisiones técnicas tan extrañas, a veces pienso que Juan Carlos Osorio no quisiera estar ocupando el cargo de DT del América. Su accionar raro los deja mal a él y la institución que representa”, dijo el periodista Andrés Lacouture, de Espn, tras la derrota de los ‘Diablos’ contra Santa Fe.

No hubo refuerzos reales

Cuando Osorio llegó al América, su compromiso con los directivos fue trabajar durante dos años para construir un proyecto sólido que finalice con el logro del anhelado título de la Copa Libertadores y, para ello, exigió reforzar la nómina, que calificó como buena, con jugadores de categoría, pero sucedió totalmente lo contrario.



Del América bicampeón con Alexandre Guimaraes, primero, y Juan Cruz Real, después, se fueron jugadores clave como Neto Volpi, Juan Pablo Segovia, Michael Rangel, Edwin Velasco, Rafael Carrascal, Duván Vergara, Yesus Cabrera, Matías Pisano y Santiago Moreno, pero no llegó ningún refuerzo de categoría.



Las nuevas incorporaciones, ahora, fueron jugadores —la mayoría— que Osorio tuvo en el pasado, pero nunca con éxito. Y el propio DT desechó a Hugo Rodallega, pero luego exaltó a los jugadores veteranos. Contradictorio.

Una pobrísima campaña

Los números no acompañan a Juan Carlos Osorio. El técnico risaraldense ha dirigido 22 juegos en todas las competiciones, de los cuales ha salido ganador en 5, ha empatado 7 y ha perdido 10. El rendimiento es del 33 %.



El sitio Big Data, que sigue las estadísticas del América, señala que en agosto, Osorio ganó un partido de seis; en septiembre, uno de siete; y en octubre, uno de cinco. “¿Alcanza ganado un partido por mes?”, se preguntó la cuenta en Twitter.



“Ciento veintiséis días trabajando en América, tres eliminaciones consecutivas, 33 % de rendimiento, cero progreso individual y colectivo de un equipo que él mismo conformó. Osorio se consolida como uno de los entrenadores más desacertados del semestre en el Fútbol Profesional Colombiano”, escribió en su cuenta de Twitter el periodista argentino radicado en Colombia Mariano Olsen, de Win Sports.