¡No se guardó nada! Tulio Gómez habló del posible refuerzo del América de Cali y de otros planes

Francisco Henao

Tulio Gómez se sigue moviendo para reforzar el América y para consolidar el equipo como institución.



El máximo accionista reconoció que sobre la mesa hay tres nombres de jugadores para escoger uno que vendría a aportarle al equipo de Juan Cruz Real.



"No estamos buscando cantidad, si no calidad, estamos buscando perfiles que se ajusten a lo nuestro. Nahuel Lujan, argentino, está en la carpeta para llegar al América, lo mismo que Steven Lucumí y un ecuatoriano, de ahí saldrá el extremo", dijo Gómez en el programa el 'Supercombo del Deporte'.



Señaló que lo de Diber Cambindo, delantero proveniente del Quindío, está prácticamente cerrado por que "don Hernando (Ángel, dueño del equipo cafetero) accedió a prestárnoslo. Estamos en ese proceso de firma de contrato, solo faltan exámenes".



El máximo accionista del América expresó que ya enviaron carta a la Dimayor para pedir que no los programen más para jugar en la noche por los arreglos que se realizan en el Pascual, y dejó claro quiénes manejan las divisiones menores del equipo rojo.



"Las divisiones inferiores las manejan Marcela Gómez y Andrés Usme, el 'Maestro' Jairo Arboleda llegaría como un veedor o scouting para traer jugadores jóvenes a la institución".



Por último Gómez señaló que el 13 de febrero inaugurarán la sede administrativa en Cascajal.