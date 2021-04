¡No se engaña! Esto dijo Joel Graterol, arquero de América de Cali, previo al duelo clave ante Tolima

Francisco Henao

América se juega este domingo sus chances de meterse en los cuartos de final de la Liga colombiana con el propósito de defender el título del año pasado.



En una temporada irregular, los escarlatas llegan vivos a esta última jornada de la fase regular gracias a las milagrosas actuaciones del guardameta venezolano Joel Graterol, figura excluyente del elenco orientado por Juan Cruz Real.



Con la experiencia de ser campeón en el rentado nacional, el arquero de 24 años se ha consolidado como dueño del arco rojo.



En lo que va del 2021 Graterol ha sido titular en 17 ocasiones, es decir, ha estado presente en el ciento por ciento de los partidos que ha disputado su equipo en el campeonato.



No duda a la hora de afirmar que el bicampeón estará en las finales y luchará en los dos frentes: la Liga y la Copa Libertadores.



Este domingo, ante el Deportes Tolima, espera tener menos trabajo con referencia a juegos pasados, que su equipo pueda romper ese registro negativo de no ser efectivo en casa y lograr el resultado que les permita clasificarse dentro de los ocho finalistas.



¿Cómo está el equipo para afrontar el duelo decisivo ante Tolima?

Estamos preparados y enfocados en que este será tal vez uno de los partidos más importantes del semestre. Sabemos que nos estamos jugando el paso a la otra fase y como equipo confiamos en hacer nuestro mejor juego.



Inquieta el tema que de locales no han podido tener buenos resultados...

Sabemos que no se han ganado muchos partidos en condición de local. Queremos ponerle punto final a esa situación, disfrutar de nuestra casa.



¿Es ventaja que el Tolima llegue clasificado?

Tolima es un equipo complicado y duro, lo ha demostrado en todo el torneo. No sabemos si venga a jugar relajado por esa situación, pero nosotros debemos salir con actitud porque es un juego donde debemos ser protagonistas.



¿Han analizado al interior del grupo la irregularidad que han tenido?

Hemos tenido altibajos en nuestro nivel futbolístico y a la hora de conseguir los resultados. Nos hemos podido levantar de los malos momentos, y trabajando como equipo, como grupo, como familia, es la única forma de salir de los baches, y este partido ante Tolima es una linda oportunidad para demostrar eso.



En esa misma línea, ¿han hablado sobre por qué les va mejor por fuera que de locales?

Hay un punto en ese tema y es que los equipos visitantes, cuando vienen, suelen meterse un poco atrás, defenderse mucho y eso nos complica, nos ha pasado muchas veces. Debemos estar atentos a detalles mínimos que nos cuestan un gol o malos momentos del juego. Tenemos que ser más contundentes.

Es gratificante para usted que en cada juego sea elegido como figura, pero es una señal de que algo no está funcionando bien en el equipo.

Gracias a Dios he estado bien y atento para esas situaciones, entreno y me preparo para eso. No debería ser sorpresa, esa es mi labor. Todo pasa porque no hemos sido contundentes en ataque y se ha sufrido en defensa.



¿Van a jugar con la cabeza en el Pascual y el oído en Manizales, pendientes de lo que pase con el DIM?

Conocemos esa situación, pero debemos enfocarnos en ganar. Vamos a estar muy pendientes de nuestro juego, y ya después nos enteraremos de lo que pase en Manizales. Nos jugamos el semestre.



Por el sistema del torneo, lo importante es clasificar y luchar en los ‘playoffs’....

Obviamente uno quiere estar en los primeros puestos y ser cabeza de serie, en este caso no nos da para eso, lo importante es avanzar y ya luego se vienen duelos de eliminación directa, son los pasos que queremos dar para celebrar un nuevo título.



Ha llamado la atención un pequeño movimiento suyo a la hora de salir a cortar la trayectoria del balón en el juego aéreo, ¿es algo que siempre ha practicado?

Simplemente es parte de mi estilo, me siento cómodo para desenvolverme en el juego, me ha dado beneficio, he agarrado centros haciendo ese movimiento. Me da un impulso para saltar y ser efectivo en el juego aéreo.



Usted practicó baloncesto. ¿Le ha ayudado para tener un buen salto?

Yo me crié jugando en las canchas de baloncesto de mi casa, eso me ayudó para lograr saltar mejor, lo heredé de mi padre, que jugó baloncesto.



Su hermano Jorge es arquero del Carabobo, ¿qué consejos se dan?

Siempre mantenemos en contacto, nos preguntamos cómo nos va, analizamos los momentos de ambos, nos apoyamos mutuamente.



¿Cómo ha sido trabajar con Diego Novoa, el otro arquero de América?

Hablamos mucho, hay una alta competitividad porque es un gran arquero y eso ayuda a crecer.



¿El jugar la Libertadores en una plaza distinta como Bucaramanga es algo que afecta?

Una vez escuché a un boxeador que decía que él no peleaba dentro de ningún país, sino dentro de un ring. Acá es igual, al final jugamos dentro de una cancha.



Ficha técnica

Estadio: Pascual Guerrero.

Capacidad: Sin aficionados.

Árbitro: Wílmar Roldán.

Posibles formaciones:



América: Joel Graterol, Cristian Arrieta, Marlon Torres, Kevin Andrade, Pablo Ortiz, Luis Paz, Rafael Carrascal, Yesus Cabrera, Santiago Moreno, Adrián Ramos y Duván Vergara.

DT: Juan Cruz Real.



Tolima: Álvaro Montero, Ánderson Angulo, Julián Quiñones, John Narváez, Jeison Angulo, Nilson Castrillón, William Parra, Juan David Ríos, Jaminton Campaz, Omar Albornoz y José Guillermo Ortiz.

DT: Hernán Torres.