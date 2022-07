América de Cali no pudo ante Cortuluá en el '12 de Octubre' y empató por la cuarta fecha de la Liga

América de Cali empató a un gol con Cortuluá en juego disputado este domingo en el estadio Doce de Octubre, donde los ‘escarlatas’ hicieron las veces de local tras la imposibilidad de utilizar el Pascual Guerrero que se encuentra desde ya a disposición del Mundial de Atletismo Sub-20 que inicia la próxima semana en la capital vallecaucana.



Adrián Ramos (32’) abrió el marcador para el elenco orientado por Alexandre Guimaraes mientras que el empate de Cortuluá fue un autogol del mismo Ramos (50’).



El elenco rojo reapareció en la Liga tras un receso en las dos últimas jornadas donde no pudo jugar porque el Pascual estaba siendo usado para la Copa América Femenina.



Sin embargo, el cuadro americano no tuvo un buen compromiso ayer en la cancha del escenario tulueño.



El primer tiempo no fue el mejor para ambos conjuntos desde el punto de vista futbolístico.



América fue el equipo que intentó poner condiciones desde el pitazo inicial, pero en los primeros minutos no tuvo la claridad suficiente en la parte atacante para hacer daño en el arco del equipo del ‘Corazón’ del Valle, defendido por Ernesto Hernández.

Una de las pocas acciones que llevó riesgo sobre el área de Cortuluá fue la que terminó con el gol rojo.



En el minuto 32 se presentó una salida rápida con Déinner Quiñones sobre sector derecho, el habilidoso extremo dejó en el camino a un defensa rival y su habilitación dentro del área fue clave para la llegada de Adrián que remató a ras de piso para colocar el 1-0.



América se fue al descanso con el marcador a su favor, pero en el arranque de la parte complementaria se vio sorprendido por la paridad de los tulueños.



En el 50’, un tiro de esquina ejecutado desde el costado oriental, terminó con el desvío del balón por parte de Adrián que contó con la mala fortuna de desubicar a Joel Graterol.



Guimaraes movió su banco, pero fue insuficiente para lograr sumar tres puntos, en otra pobre actuación del América. ‘Escarlatas’ y tulueños sumaron dos puntos en la tabla de posiciones, aunque el empate dejó más comprometido a Cortuluá que está en zona directa de descenso y sin margen de error en el promedio.

📋⚽ Nuestro once titular para enfrentar esta tarde a @cortuluafc en el Doce de Octubre. 🔥#AMÉxCOR pic.twitter.com/d1QUD4zRwQ — América de Cali (@AmericadeCali) July 24, 2022