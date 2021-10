¡No está solo! Tulio Gómez y América de Cali buscan la forma de ayudarle a Ánthony de Ávila

Aunque la situación parece complicada para Ánthony de Ávila, detenido en Italia por hacer parte, supuestamente, de una red de narcotráfico, la idea del máximo accionista del América, Tulio Gómez, es darle la mano al exdelantero samario en este difícil momento.



El dirigente le confirmó a El País que se está analizando la forma de ayudarle al que es considerado uno de los ídolos del cuadro rojo.



"Estamos averiguando cómo es la situación de Ánthony en estos momentos para ver la forma de ayudarle", dijo Gómez.



Señaló el dirigente que "he estado hablando con la hija y ella se ratifica en que su papá no tiene deudas pendientes con la justicia. En el 2004 tuvo una situación en Italia, pero lo dejaron en libertad porque no le comprobaron nada".



Y agregó el máximo dirigente del cuadro escarlata que "a Ánthony no lo vamos a dejar solo, nosotros no somos indolentes con un jugador que le dio tanta gloria al equipo; vamos a hablar con algunas personas para ayudarle".



Todo apunta a que el dirigente escarlata y América pondrían un abogado para que asuma la defensa de De Ávila, quien corre el riesgo de pagar una condena de 12 años de cárcel por el delito de tráfico internacional de drogas.



El abogado italiano que asesora al exjugador le contó recientemente a El País que la situación de De Ávila es difícil.



"La situación de mi cliente es ciertamente muy complicada porque fue condenado en 2004 a 12 años de prisión por tráfico de drogas, que debe cumplir en prisión en Italia. Normalmente, si un hombre es condenado por tráfico de drogas en Italia, debe cumplir toda la condena en prisión sin poder obtener beneficios. Por eso la situación de mi cliente es muy complicada, la defino como una ‘misión imposible’”, dijo el abogado Fabrizio de Maio.



De todas maneras desde Colombia, a través de Tulio Gómez y América, se comenzó a trabajar para la defensa del goleador histórico del elenco escarlata.