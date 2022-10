América de Cali: "No clasificar sería un descalabro económico muy grande", Tulio Gómez

América de Cali vive una semana tranquila tras el triunfo de este lunes ante Petrolera que lo deja a un punto del octavo lugar de la tabla de posiciones de la Liga colombiana.

A los escarlatas le restan dos jornadas, ante Pasto y Unión Magdalena, donde el elenco de Alexandre Guimaraes deberá sumar para meterse en la fiesta de las finales.

El máximo accionista de los rojos, Tulio Gómez, habló con La Tocata de El País y se refirió a lo que es la actualidad del elenco americano.

"Estaré tranquilo cuando el árbitro pite y estemos en clasificados en los cuadrangulares finales. Debemos sumar en los dos partidos para no tener problemas", comentó Gómez.



Tulio indicó que "cualquiera que de los que se meta a los ocho, tiene posibilidad de salir campeón".

En el diálogo con El País, el dirigente apuntó a lo que es el armado del equipo para la próxima temporada.

"Esperaremos a que terminemos el torneo para hacer un balance. Hemos avanzado en un 80 por ciento en lo que será la conformación", apuntó.

Sobre la posibilidad del regreso de Michael Rangel, Gómez indicó que "esa una alternativa, pero no descarto que el nueve de equipo para el próximo año sea extranjero".

Al ser consultado por lo de Andrés 'Rifle' Andrade, el dirigente expresó que por costos es casi complicado contemplar esa opción de fichaje.

América trabaja en la compra de los derechos federativos de Brayan Vera al Lecce, en lo que Tulio confirmó que "está de un cachito".

Gómez mencionó que el equipo se reforzará de buena manera para afrontar la temporada 2023, tras un año donde ni pudo fichar jugadores nuevos por una sanción.

Sobre las renovaciones de jugadores que terminan contrato, Tulio ratificó que "ya hicieron el ejercicio con Juan Camilo Portilla,entre otros, y se viene trabajando para la continuidad de Joel Graterol, que es un arquero de jerarquía".

Tulio también opinó sobre el futuro deportivo del capitán del equipo. "Adrián trabaja como un muchacho. Cuando juega solo se le complica, a mi por eso me gusta jugar con dos delanteros. Ojalá tenga mucho tiempo más con nosotros".

Fue contundente sobre el impacto negativo que generaría la no clasificación de América a los cuadrangulares semifinales del torneo.



"Si América no entra a los ocho es un fracaso. Tiene un gran cuerpo técnico, buen plantel y los equipos grandes están obligados a estar en las finales. No clasificar es un descalabro económico muy grande".

En una pregunta 'picante' final sobre si le gustaría tener en el plantel a algún jugador del Deportivo Cali. Tulio Gómez fue enfático: "ninguno de los futbolistas que actualmente están en el Cali. Los que me gustaban ya se fueron, por ejemplo, Hárold Preciado".