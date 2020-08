Daniel Molina Durango

"Me inspiré en el trabajo de balón parado del América de Cali": técnico del Milán

Esta semana, el América de Cali, actual campeón del fútbol colombiano, recibió un bonito reconocimiento por parte de Stefano Pioli, entrenador del histórico AC Milán de Italia.

Pioli, quien viene realizando un gran trabajo para volver a levantar a este gran equipo, que ha vivido momentos difíciles últimamente, tuvo una entrevista en la que habló de los entrenadores y los equipos que lo han inspirado a mejorar su trabajo.

Fue allí cuando el entrenador italiano mencionó al América del 2019, que salió campeón de la mano del entrenador brasileño Alexandre Guimaraes.

Me enfoco en el Manchester City de Guardiola y en el Liverpool de Klopp, que están al más alto nivel. Pero no tengo nada resuelto, me inspiro en muchas situaciones, las jugadas a balón parado, por ejemplo, las tomé del América de Cali", sostuvo el entrenador.

Este, sin duda alguna, es un gran reconocimiento para un América que en seis meses llegó a lo más alto del fútbol colombiano con Guimaraes, un técnico que le imprimió orden táctico y solidez al equipo diablo.

Guimaraes, por cuestiones económicas, tuvo que salir del club, pero en una entrevista con Zona Libre de Humo, emisora radial de Cali, indicó: "

"Para mí esto es un reconocimiento para América de Cali, sus jugadores y el fútbol colombiano", indicó el técnico brasileño.