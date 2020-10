Alejandro Cabra Hernandez

América de Cali superó 3-2 al Pasto en un muy difícil partido válido por la fecha 16 del campeonato y se acerca a la clasificación.



El rojo no estuvo exento de sufrir y, tras terminar ganando el primer tiempo 2-0 con goles de Yesus Cabrera y Adrián Ramos, su ventaja se esfumó en apenas dos minutos al inicio del segundo tiempo.



Un par de desconcentraciones le permitieron a los nariñenses igualar el marcador con tantos de Jerson Malagón y Ray Vanegas, en los minutos 50 y 51. Por fortuna, un gol de penal de Ramos le devolvió al rojo la ventaja al minuto 58.



Pero el percance del juego no pasó desapercibido y el defensor central Marlon Torres fue cuestionado por lo ocurrido en los dos goles del conjunto visitante y sobre qué debía hacer el 'Diablo' "para aprender a cerrar los partidos".



A esa pregunta, el ex Atlético Nacional y Bucaramanga respondió que "aquí defiende todo el equipo, a veces solo escucho el error fue culpa de Marlon, el error fue de Juan, esto es de todos. Que hay que mejorar, sí, porqué es claro que aún nos falta".



Agregó que: "¿Por qué cuando Yesus hizo el gol no dijeron que Marlon ayudó a ese gol? Aquí defendemos todos y atacamos todos".



Luego, el interrogado por los errores fue el técnico Juan Cruz Real, que le quitó el drama al asunto: "Esto es fútbol y a veces pasa, las desconcentraciones son cosas que pasan. Revisaremos y corregiremos. Valoro la actitud de mis jugadores de ir en busca del resultado, que al final se logró".



Pero ante la repetición del tema el técnico mostró su molestia y dijo: "me gustaría que me preguntaran cómo hicimos los tres goles". Ahí, Torres interrumpió al DT y sentenció. "Siempre es la misma mari... aquí solo sirven para criticar. Nunca hablan de cómo hicimos los goles, solo de cómo nos los hicieron. Todo es malo, maldita sea, no joda"