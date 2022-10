¡Lo dieron todo!: América luchó, pero no logró avanzar a la final de la Copa Libertadores Femenina

América de Cali no logró avanzar a la final de la Copa Libertadores Femenina. El conjunto escarlata cayó 1-0 frente a Palmeiras por la segunda semifinal del certamen continental.



El primer tiempo para las ‘Diablas rojas’ no fue el mejor, situación que preocupó porque al frente tenía un rival de alto nivel como el equipo brasileño.



A los seis minutos Heidy Mosquera intentó un remate cerca al área rival, haciendo que la pelota rozara el palo derecho de la guardameta.



Un minuto después respondió Palmeiras con un disparo desde la famosa media luna, que obligó a la portera Natalia Giraldo a estirarse y evitar la caída de su arco, aunque ese balón terminó estrellándose fuertemente en el vertical izquierdo.



Luego de ello, fueron las brasileñas las que tomaron la iniciativa dominando la pelota y creando acciones de peligro, pero que no lograban concretar.



Sobre los 32 minutos América de Cali perdió a la extrema Mariana Muñoz, quien desafortunadamente el estado del terreno de juego, blando por la lluvia, le hizo una mala pasada y su guayo izquierdo se le quedó clavado, por lo que sufrió un mal movimiento en su rodilla y tuvo que abandonar el partido.



Las escarlatas no lograron tomarle la forma al compromiso y se vieron en inferioridad futbolística frente a las brasileñas que lucieron cómodas. La falta de concentración y la mala entrega fueron aspectos determinantes que afectaron el planteamiento del profesor Andrés Usme.



Para la etapa complementaria América salió un poco más decidida al ataque. En los primeros minutos tomaron la iniciativa para buscar el primer tanto, tuvieron circulación de balón y poco a poco se aproximaban al arco rival.



Sin embargo, fue al minuto 54 que Palmeiras logró abrir el marcador. Una pelota que llegó desde el sector izquierdo por un centro al área chica, donde apareció Ary Borges quien logró cabecear sin problemas entre las centrales y mandar ese balón al fondo de la portería defendida por Natalia Giraldo.



Sobre los 82 minutos se presentó una agresión contra la delantera Ingrid Vidal dentro del área de las brasileñas, pero a pesar de ello la jueza Milagros Arruela del Perú no sancionó con tiro penalti para América.



Lastimosamente las escarlatas no lograron igualar en el marcador y terminaron perdiendo 1-0, dejando escapar la posibilidad de jugar su segunda final continental.



América jugará el partido por el tercer lugar contra el Deportivo Cali este viernes a las 2:00 p.m.