Las reacciones de América de Cali femenino luego de la clasificación a la semifinal de Liga

América de Cali femenino sacó su jerarquía y clasificó a la semifinal de la Liga, luego de derrotar al Junior 2-0 en el Pascual Guerrero (global 6-2).



El equipo escarlata viene ratificando su rótulo de favorito de cara a disputar una nueva final del fútbol femenino en Colombia. Y ahora, en su cuarta clasificación a semifinal, las 'diablas rojas' están a 180 minutos de disputar otra estrella.



El técnico Andrés Usme habló al final del compromiso, donde destacó el buen trabajo de sus dirigidas en la serie frente al Junior de Barranquilla.



"Obviamente sabíamos que Junior tenía que venir a recortar una diferencia, había que ser inteligentes y tener un orden. Claro que también había que buscar el arco rival y así lo hicimos, a pesar que no pudimos concretar las acciones del primer tiempo", comentó el técnico de América.



Sobre el proceso que ya lleva varias temporadas con el equipo escarlata, dijo: "Yo creo que no solamente es el técnico. A pesar de que el año pasado no pudimos clasificar a las finales, el equipo hizo buen trabajo más allá de que no se dieron algunos resultados, en el juego yo sentí que habíamos evolucionado".



Acerca de lo que representa esta semifinal de Liga femenina luego de no haber tenido un buen campeonato el semestre pasado, indicó Andrés Usme: " Es saberse levantar de esos momentos y volver con más fuerza. Ahora dimos un paso muy grande, vamos un partido a la vez, esperar cuál va a ser el rival y estudiarlo muy bien".



Finalmente, el entrenador de América de Cali femenino agradeció el apoyo de la hinchada hoy en el Pascual Guerrero: "Agradecerle a la cantidad de hinchas que vinieron a apoyar a las niñas, la verdad me emociona saber que el fútbol femenino está moviendo a la hinchada y vienen a acompañar. Se lo merecen porque han hecho un esfuerzo muy grande para estar donde están".