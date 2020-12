Alejandro Cabra Hernandez

Yesus Cabrera fue reconocido como la gran figura de la goleada del América de Cali sobre Santa Fe en la final de ida del fútbol colombiano.



El cartagenero, que anotó un gol y puso una asistencia para el 3-0 en el juego, se mostró contento, pero invitó a la mesura, recordando que añun falta el juego de vuelta.



"Todo está abierto. Fue un resultado amplio, pero el juego fue parejo porque ellos son un gran equipo que nos complicó en las pelotas quitas. Esperamos hacer una buena presentación en Bogotá que nos permita ser campeones", señaló.



El cartagenero, también campeón en 2019, invitó a trabajar con seriedad en la semana previa al partido definitivo en El Campín.



Por su parte, el golero Joel Graterol dijo "estar feliz por la victoria. Para eso es la localía, para pisar fuerte. Debemos seguir con la mentalidad de que es una serie larga".

Reconoció que el DT Juan Cruz Real les aclaró en el entretiempo que tenían una ventaja y que no se podían meter atrás. "Nos dijo que no nos relajaramos y así fue".



No obstante todo lo bueno, el jugador venezolano acotó que hará falta modificar detalles para "el último partido del año, que demanda más atención".