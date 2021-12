La 'Mecha' volvió a prenderse en El Pascual por los cuadrangulares finales 

Ante su gente. Eso era lo que necesitaban los ‘Diablos rojos’ para seguir con vida en estos cuadrangulares. El estadio Pascual Guerrero pudo presenciar cómo la ‘Mecha’ volvió a prenderse con la victoria conseguida ante Alianza Petrolera en el último minuto.



“Si no se sufre, no es América”, es lo que han dicho todos los hinchas del rojo por este triunfo que tiene a los escarlatas en la segunda posición del cuadrangular B. La ilusión sigue viva estando a 2 puntos del líder Tolima, que será su próximo rival.



El ‘día de las velitas’ tuvo que haber estado cargado de más de un deseo de todos los americanos que anhelaban un triunfo para volver a celebrar en un diciembre como lo hicieron en 2019 y 2020.



Las velas se encendieron y asimismo fue ‘la mecha’, que esperó hasta lo último para darles una alegría a los 18.000 asistentes que estuvieron en el Pascual Guerrero.



“Mis felicitaciones a los muchachos. Estoy orgulloso de ellos, compitieron muy bien”, fue uno de los comentarios del técnico Osorio, que ya planea la estrategia contra su próximo rival.



La ilusión se vive en el cuadro rojo. América lo puede soñar todavía gracias al resultado entre Millonarios y Tolima, que igualaron 1-1 en El Campín.



Una final ante Tolima

No desaprovechar la subida de ánimo. Esto es lo que debe hacer América mañana ante el Tolima en el Pascual Guerrero de nuevo con su gente.



El camino no está fácil, pero en los papeles está la posibilidad y el chance de seguir en la pelea para llegar a la gran final del fútbol profesional colombiano.



Por otro lado, con lo que se vive en el grupo A, el máximo accionista del América, Tulio Gómez, aseguró en el medio de comunicación ‘Zona Libre de Humo’ que le gustaría una final ante el Deportivo Cali.



“Con una final de fútbol se mueve la economía caleña. Yo nunca le hago fuerza al Cali para que pierda”, fueron las palabras de Tulio Gómez.



América ha estado en concentración desde el día de ayer pensando en su objetivo de ganarle la revancha al Tolima y cumplir el sueño de ser finalista.