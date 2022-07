La familia de Henry Viáfara aclaró la situación actual del exfutbolista del América de Cali

La familia del exfutbolista Henry Viáfara compartió este jueves un comunicado oficial donde aclara que el exAmérica de Cali no es un habitante de la calle.



"La familia de Henry Viáfara agradece a los medios de comunicación de Colombia y el mundo el interés y la preocupación que ha generado la actual condición de quien fuera estrella de clubes de fútbol como América de Cali, Pereira y Selección Colombia.



Aclaramos que Henry Viáfara no es la persona que aparece en un video difundido en TikTok y que se ha hecho viral. Agradecemos a la prensa nacional e internacional no seguir con la cadena de desinformación que se ha suscitado pues no corresponde con la realidad.



Es importante mencionar que Viáfara se encuentra en el departamento del Cauca y que su condición actual no es la de un habitante de calle. Asimismo, que su familia ha velado siempre porque él se encuentre en buenas condiciones y ha garantizado los espacios para su rehabilitación, lamentablemente, en este camino, ha tenido recaídas que no se pueden negar.



En ese sentido pedimos respeto y privacidad hacia la situación actual que, no es fácil para ninguna de las partes. Es triste ver que mientras su familia hace esfuerzos para lograr su recuperación, haya gente y medios de comunicación que insisten en recordar que el panorama es sombrío y que no hay esperanzas; cuando durante muchos años, la esperanza ha sido el motor de sus seres queridos para ayudar a Henry a salir de las adicciones.



La familia agradece a los medios de comunicación, hinchas, directivos del deporte, líderes y empresarios, el interés en nuestro padre, hermano, tío, primo y amigo y los invitamos a no difundir más información imprecisa y cambiar expresiones como “ídolo en el olvido” por acciones reales y concretas que nos permitan decirle a Henry Viáfara: “Estamos contigo campeón, vamos a salir de esta”.



Agradecemos su comprensión. Asimismo, sus hijas Paula, Sandra y María del Mar, invitan a todos aquellos que deseen sumarse y aportar en el proceso de rehabilitación pueden comunicarse con Sandra Viáfara a través del correo electrónico sandra.henry.viafara@gmail.com".



Los rumores del supuesto estado del exfutbolista fueron esparcidos desde la semana pasada.