Juan Carlos Osorio, satisfecho tras el empate: "Hubo progreso en nuestro juego"

Un discreto juego volvió a mostrar el América este domingo, en el empate 1-1 ante Santa Fe en El Campín, por la séptima jornada de la liga colombiana.



Sin embargo, el entrenador Juan Carlos Osorio le dio una visión distinta al rendimiento de su equipo. Una de las grandes figuras fue Joel Graterol, quien evitó que el local convirtiera en varias ocasiones, pero para el DT "el equipo defensivamente ha mejorado".



"Si vamos a la estadística, vemos que Joel participó en dos o tres acciones de juego, entonces no me parece que el equipo haya sufrido, me parece que es lo normal de juego", comentó Osorio.



En cuanto a lo futbolístico, el experimentado estratega indició que ve una evolución.



"Enfrentamos a un rival difícil. Hubo progreso en nuestro juego. Creo que vamos progresando, vamos mejorando y nos llevamos un punto importante para nosotros y merecido", señaló.



"Colectivamente y en el plano macro el equipo mostró un buen rendimiento", remarcó.



América completó tres jornadas sin ganar el campeonato. Llegó a once puntos y está ubicado en la sexta casilla.