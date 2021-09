La irregular campaña del América de Cali en la Liga colombiana he desencadenado fuertes críticas hacia el técnico Juan Carlos Osorio que aún no ha podido establecer una idea futbolística en el equipo rojo.

El elenco americano es noveno en la tabla de posiciones con 11 unidades y por ahora está por fuera del selecto grupo de los ocho.

En rueda de prensa previa al cotejo de este miércoles ante Deportivo Cali por la ida de los cuartos de final de la Copa Colombia, el estratega Osorio indicó que "entiendo que la afición reclame los resultados porque al final eso es lo que quiere el hincha. Ganar a cómo de lugar, mi trabajo es buscar el resultado a través del funcionamiento".

Ante los reclamos sobre la idea de juego que profesa Osorio con este América y el tema de las rotaciones que sigue siendo polémico, el adiestrador risaraldense agregó que "defenderé mis ideas y mis planteamientos siempre, nosotros tenemos la calidad para competir en el tercio medio, eso implica una tarea titánica y un estrés mental".

Sobre la salida de muchos técnicos del rentado nacional por malos resultados, el profesor Osorio se solidarizó con Alfredo Arias y Hernán Darío Gómez, quienes acaban de dejar sus cargos en el Deportivo Cali y Medellín respectivamente. "Lamento lo del 'profe' Arias y lo de Hernán, estaban en su proceso de consolidar la idea, diferentes pero ambas válidas. Aquí no hay respeto por los procesos (…) a los que estamos solo nos queda trabajar".

Los resultados son los que sostienen a los técnicos en sus funciones y eso es algo que tiene claro Osorio. "Yo firmé un contrato acá supeditado a los logros deportivos. Mi garantía para la hinchada es que no hay garantía, yo no cobraré acá indemnización, yo no estoy por un salario, ni por un trabajo".

Incluso confesó que tiene ofertas del exterior en caso de que se corte su proceso con América. “Le comentaba a mis dirigidos, la gran oportunidad que tengo de irme a dirigir una selección africana en este momento, entonces yo a eso no le tengo temor. No me aferro a mi trabajo".

Juan Carlos Osorio alista el juego de este miércoles del América ante Deportivo Cali por la Copa Colombia y el próximo sábado se verán las caras en el clásico vallecaucano por la Liga.