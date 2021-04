"Juan Carlos Osorio es un nombre que nos gusta": Mauricio Romero, presidente de América de Cali

Daniel Molina Durango

La salida del técnico Juan Cruz supone un gran reto para los directivos del América, que buscan, en contra del reloj, un nombre que genere tranquilidad y disipe las dudas en la hinchada escarlata en plenas instancias finales de la Liga colombiana y, además, enderece el rumbo de los ‘Diablos’ en la Copa Libertadores.



Y ese nombre parece no ser otro que el del entrenador risaraldense Juan Carlos Osorio, de 59 años, formado en el fútbol inglés y con amplia trayectoria en el balompié colombiano, de Estados Unidos, Brasil y México, además de su experiencia mundialista.



Este sábado, el exjugador y entrenador de las divisiones menores del América Jersson González dirigirá en calidad de técnico encargado al plantel profesional, que buscará remontar el 2-1 de la ida de los cuartos de final de la Liga contra Millonarios, en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. Pero el jueves próximo, quien esté sentado en el banco rojo por Libertadores, contra Deportivo La Guaira en Caracas, quizás sea Osorio.



El presidente del América, Mauricio Romero, dialogó con El País sobre el presente un futuro inmediato del club rojo.

¿Cuál fue la razón que llevó a los directivos a hacer un acuerdo con Juan Cruz y cesarlo en vísperas de un partido clave como el de este sábado contra Millonarios?

Veníamos notando un ambiente negativo en torno al equipo y al ‘profe’, desde hace algún tiempo, sobre todo cuando tuvimos inconvenientes para clasificar a los ocho, y las derrotas que hemos tenido en una ilusión que es la Libertadores, entonces consideramos que lo mejor era llegar a un acuerdo con Juan Cruz, que se dio en los mejores términos. Estamos muy agradecidos con su cuerpo técnico porque los objetivos para los cuales fueron contratados los cumplieron a cabalidad.

Más allá de ese ambiente hostil, ¿no tuvieron que ver los resultados?

Eso es debatible. Aunque es para el América una obligación clasificar a los ocho, es bien sabido que este ha sido un torneo difícil para nosotros y al final se clasificó, y en este momentos estamos vivos, estamos a un gol. El año pasado nos daban por eliminados con Nacional en la primera fase cuando perdimos de locales y sacamos el resultado allá. Y con Junior fue lo mismo. El equipo ha dado mala imagen y sabiendo los retos que tenemos, pensamos que este era el mejor momento para hacer un cambio en el cuerpo técnico.

Es conveniente cambiar de técnico en vísperas de un partido clave como la vuelta de cuartos de final?

Lo podés mirar de dos formas. Una es continuar con lo mismo y esperar que el equipo levante cabeza, o la otra es, ya desde la parte deportiva, muchas veces estos cambios generan rebeldía en los jugadores, un nuevo inicio, y eso puede ser positivo. Esperemos a ver cómo es la respuesta del equipo el sábado, es un partido difícil, pero la diferencia es remontable.

Hay jugadores en muy bajo nivel, no toda la responsabilidad ha sido de Cruz. ¡Tomarán también medidas con los futbolistas?

Indiscutiblemente no toda la responsabilidad ha sido del ‘profe’. Por ser la cabeza del proyecto es quien asume esa responsabilidad, pero hemos conversado con los jugadores, les hicimos un llamado sobre los objetivos que tenemos por delante, para que los asuman como debe ser.

Ustedes los directivos tienen un duro reto, y contra el reloj, de conseguir un técnico que devuelva la tranquilidad y pueda dirigir en la Libertadores la otra semana...

Es un gran reto y ese cuerpo técnico debe reunir muchas características, debe generar una credibilidad grande en los jugadores, que genere un golpe de opinión, que ejerza un liderazgo que corresponda a los retos del club, que conozca el fútbol colombiano, que pueda ser inscrito sin ningún inconveniente para dirigir y que al final represente una esperanza para todos los hinchas.

Y ese nombre parece ser Juan Carlos Osorio. ¿Qué tan cerca está?

Es un nombre que nos gusta, es un técnico ganador en el fútbol colombiano, representa las características que mencioné ahora, es una opción dentro de la baraja y hasta el día de hoy no tenemos nada cerrado con él, en el momento en que lo hagamos nos referiremos en detalle a ese tema.

Osorio es un técnico costoso, ¿depende del factor económico su arreglo?

No solamente de eso, depende de muchas cosas. Este tipo de técnicos, además de ser costosos, les interesa un proyecto deportivo con el que aspiren a seguir ganando cosas.

¿Está América dispuesto a pagar no solo un técnico costoso, sino tener jugadores de primer nivel, como le gustan a él para su esquema de rotación?

Si ves la carrera del ‘profe’ Osorio, no ha sido un técnico que te genere contrataciones demasiado costosas. Por el contrario, es un técnico que ha conseguido muchísimo con el jugador colombiano, le guata potenciar a nuestros jugadores. América está dispuesto a hacer lo que sea necesario para que el proyecto deportivo pueda seguir siendo exitoso como hasta ahora.

Según interpreto sus palabras, Osorio es el indicado...

Es uno de los candidatos que se ajusta, pero no es el único, hay otros que también cumplen ese perfil. Yo prefiero en este momento no dar nombres ni generar expectativas. estamos trabajando día y noche para tomar la decisión correcta.

¿Cuándo se conocerá el nombre del nuevo técnico?

El jueves próximo competimos en Venezuela contra La Guaira. Ese partido nos puede generar meternos en la pelea de esa competencia tan importante para nosotros y esperemos tener definido ya para esa fecha el técnico.

Cambiando de frente, ¿estará disponible Adrián Ramos para enfrentar a Millonarios el sábado?

Esperemos que sí. Hoy (ayer) le estaban haciendo las últimas evaluaciones y ojalá pueda estar. Como se lo dije a él y se lo solicité al cuerpo médico, si Adrián no tiene ningún riesgo de recaer en la lesión que tenía, que juegue. Si no, esperemos que esté en óptimas condiciones y no forcemos su retorno.