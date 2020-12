Joemar Guarecuco, figura de América de Cali, tiene a Millonarios en la mira en duelo de la Liga Femenina

Francisco Henao

Cuatro son las veces que Joemar Guarecuco (Socopó, 1994) ha celebrado sus goles con la camiseta del América, club al que llegó en enero pasado tras asombrar con sus goles en Cortuluá.



En el conjunto ‘corazón’ consiguió una envidiable marca: se convirtió en la primera jugadora en marcar cinco goles en un mismo partido de la Liga colombiana. Atlético F.C. fue la víctima.



No obstante que ‘Guare’ ha demostrado ser alguien que vive del gol, su prioridad es el equipo.



Su gol más gritado no fue ninguno de los cuatro que marcó, sino el que consiguió Wendy Bonilla para, en el último suspiro, darle la clasificación a semifinales a las actuales campeonas ante Atlético Nacional, el pasado sábado en el Pascual Guerrero.



Ahora, la ‘killer’ venezolana quiere romper las redes de Karen Murillo, golera de Millonarios —en serie que empieza hoy—, y mantener vigente a las de Andrés Usme en el camino al bicampeonato.



¿Qué recuerda de la tarde del 9 de agosto de 2019, cuando le hizo cinco goles al Atlético?

Recuerdo lo emocionada que estaba, porque fue algo que nunca había hecho en mi carrera, y hacerlo en otro país lo hace más importante. Son cosas que no se olvidan.



¿Cómo se da su llegada al América?

Con el ‘profe’ Andrés Usme hablamos desde hace rato sobre la posibilidad. Él me quería para la Copa Libertadores, pero no pude llegar porque estaba en otro país, entonces quedamos que llegaba en enero y así fue.



Cuatro goles en ocho partidos: ¿esa marca cumple con sus expectativas?

Los goles que he hecho han sido claves para que el equipo ganara, pero siento que como deportista no se termina de aprender y siempre quiero más. Aún me falta ayudarle mucho más al equipo.



¿Con cuál de las anotaciones se queda?

La que le hice al Cali, en la segunda fecha. Los clásicos son un partido aparte y ese gol, que fue el 2-0, le dio tranquilidad al equipo.



¿Con qué compañera se entiende mejor?

Con todas tengo una gran conexión dentro del campo, pero sobre todo con Catalina Usme y Manuela González.



¿El oportunismo de goleadora lo ha trabajado o siempre lo ha tenido?

Es más de instinto, porque muchas veces sin querer queriendo uno está ahí, como pasó en el gol a Junior en Barranquilla —el balón le llegó tras varios rebotes en el área—. No obstante, hay cosas que sí se trabajan, como las del gol a Nacional —aprovechó el error de la arquera Tapia para marcar de cabeza—.



¿Cuáles cree que serán las claves para ganarle a Millos?

Tener tranquilidad y jugar a lo que hemos venido haciendo.



¿Qué sueños tiene con este América?

Ser campeonas de la Liga y de la Copa Libertadores.



¿Le quita el sueño ser goleadora?

No es lo realmente importante, para mí lo es el equipo, que seamos campeonas y vayamos a Copa Libertadores. Por el resto ya Dios sabe como serán las cosas. Obviamente espero que el olfato goleador esté intacto.



En su concepto, ¿cuál es la mejor jugadora del mundo?

En Colombia me quedo con ‘Cata’ (Usme). En Europa me gusta mucho la francesa Wendie Renard, muy buena defensa central.

Ante Millonarios en El Campín

América de Cali continúa su camino hacia el bicampeonato de la Liga femenina. Para eso, como el año pasado, deberá vencer en las semifinales a Millonarios, que viene de eliminar al Deportivo Cali.



Este miércoles (6:00 p.m.), las ‘Diablas rojas’ saltarán al gramado del estadio El Campín para imponer condiciones ante las azules.



La noticia positiva para las de Andrés Usme es el regreso de Carolina Pineda, quien no pudo jugar la vuelta ante Nacional al estar sancionada.

Pineda haría pareja en la contención con Jessica Caro.



El regreso de Pineda permitiría el adelantamiento de Catalina Usme en el campo y quien regresaría al banco sería la delantera Leury Basanta.



Las azules repetirían la nómina con la que vencieron al Cali el lunes.

El año pasado las dirigidas por Andrés Usme se impusieron 3-2 en la serie, tras ganar 2-0 en Bogotá y perder 2-1 en Cali.



Los goles en la capital los hizo Farlyn Caicedo, quien jugaría este miércoles.