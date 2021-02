Jeison Steven Lucumí podría debutar este domingo con América de Cali en la Liga

Juan Carlos Pamo

América de Cali ha venido trabajando fuertemente en Cascajal luego de lo que fue su pálido empate sin goles frente a Envigado el pasado miércoles en el Pascual Guerrero.



Los actuales bicampeones marchan en la incómoda casilla 12 de la tabla con solo 8 puntos, por lo que tendrán la obligación de ganar mañana en su visita a un rival duro como lo es el Deportivo Pasto.



El torneo llegó a la mitad de forma rápida y el cuadro dirigido por Juan Cruz Real sabe que si no empieza a sumar de a tres, podría sufrir el doloroso descalabro de no clasificar a los ocho mejores.



El técnico rojo tiene encima la presión de la hinchada, que se encuentra muy disgustada por los malos resultados cosechados en este 2021.

Los escarlatas, en siete partidos disputados, suman cinco empates, una derrota y solo una victoria, que se dio frente al humilde Boyacá Chicó en Tunja.



Seis puntos por debajo del octavo, que es Jaguares, los ‘Diablos’ se han mentalizado en que ya no queda margen de error si quieren clasificar y pelear por el tricampeonato.

Lucumí podría debutar

A lo largo de la semana ha venido trabajando con muy buen ánimo Jeison Steven Lucumí, el refuerzo más destacado de los rojos para la temporada.



El volante de 25 años regresó al equipo de sus amores después de una experiencia europea que no salió bien, y la expectativa de la prensa y de los fanáticos está puesta en saber si entrará en la lista de convocados para el partido de este domingo.



Lucumí vistió la camiseta del América entre el 2014 y el 2017, y se ganó el corazón del hincha rojo gracias a sus buenas presentaciones, sobre todo en sus últimos dos años en el club. Por eso, Jeison Steven está que se juega.