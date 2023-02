Jaime Córdoba, exjugador del América de Cali, denunciado por maltrato y amenazas por parte de su exesposa

Jaime Córdoba, exjugador del América, Junior y Nacional, entre otros equipos, fue denunciado por su exesposa, Vivian García, de maltrato y humillaciones durante varios años.



A través de sus redes sociales García señaló que Córdoba la golpeaba y la presionaba sicológicamente, lo que afectaba a los hijos de la pareja que estaban al tanto de la situación.



"Me golpeaba, pero siempre he sido fuerte, soy muy creyente en Dios y trato de estar estable por mis hijos que son los que han tenido que sufrir todo esto", dijo García.



Aseguró que "Empecé a sufrir de depresión hasta querer acabar con mi vida (...). Hace 4 años decidí separarme y poner un alto. Pero fue peor, la violencia psicológica aumentó a un nivel que me dejó hospitalizada tres días con con la mitad de mi cuerpo dormida con psicólogos. Medicada. Él me quitaba los niños para que yo volviera a casa y cediera a todo lo que él deseaba".

García señaló que ha entablado varias demandas en contra del exjugador y que ha pedido ayuda a la familia de Córdoba, pero solo le manifiestan que él no es capaz de hacerle daño.



"Pero el miedo que siento y lo que ha hecho en mi es mucho. Siempre me decía que si quería dejarlo tenía que irme del país y eso hice", dijo García, quien se encuentra fuera del país por seguridad.



Hasta el momento las autoridades no se han pronunciado sobre estas graves denuncias.



Córdoba fue campeón con América en el 2008, equipo que dirigía Diego Umaña, y después pasó por varios clubes como Junior y Nacional, cayendo luego en un bajón debido a sus problemas fuera de las canchas.