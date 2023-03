Hora de renovaciones: América de Cali trabaja para prolongar el vínculo de hombres claves de la plantilla

América no se duerme en los laureles pese a que es líder del torneo y en lo futbolístico las cosas se le vienen dando.



La directiva del cuadro escarlata ya anunció que trabaja en la renovación de figuras claves en el andamiaje del América, ya que la idea es mantener la plantilla de cara al segundo semestre.



En ese sentido el presidente del equipo, Mauricio Romero, aseguró que vienen dialogando con el técnico Alexandre Guimaraes, para su continuidad al frente de los rojos.





"La continuidad del profe no está condicionada al título este semestre", dijo Romero en 'LaZona14', en tanto que el máximo accionista, Tulio Gómez, aseguró en 'Zona Libre de Humo' que con el técnico "no hay problema, lo renovaríamos ya".



La idea es asegurar la continuidad de la cabeza del proyecto deportivo que hasta ahora ha venido dando resultados.



El Presidente del América confirmó que el equipo rojo busca prolongar el vínculo de dos jugadores importantes como son los argentinos Franco Leys y Facundo Suárez.



"Ellos vinieron inicialmente por un año, y nosotros ya estamos adelantando conversaciones con sus representantes para poder establecer una renovación", dijo Romero, esta vez al programa 'Los Campeones FM'.



También aseguró el directivo escarlata que a solo dos jugadores se les vence contrato a mitad de año, y con ellos se iniciaron diálogos para renovarles.



En cuanto a otros miembros de la plantilla, Romero señaló que América adquirió el 80% de los derecho de Cristian Barrios, el 70% de Andrés Sarmiento y el 50% de Brayan Córdoba.



También aseguró el Presidente escarlata que se buscan dos refuerzos para el siguiente torneo.